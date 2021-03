Voici pourquoi vous devriez nécessairement protéger votre smartphone.

Depuis la révolution des OIT (objets connectés), les smartphones sont devenus un outil au centre des données personnelles. De ce fait, le hacking ou l’espionnage peut causer de sérieux préjudices à votre paisible vie. Voici un zoom sur les conséquences d’un smartphone non protégé et la solution pour pallier à ce problème.

Quelles sont les conséquences parfois désastreuses d’un smartphone non protégé.

L’espionnage, le hacking ou l’utilisation illégale de vos données à votre insu sont ce qui vous attend si votre smartphone n’est pas protégé. Pour prévenir tout ça, découvrez ici les moyens et techniques sûrs directement applicables.

En réalité, lorsque vous accédez à l’Internet, votre opérateur mobile vous attribue un identifiant unique. Cet identifiant est un numéro appelé dans le jargon informatique : adresse IP qui vous permet de naviguer sur internet. Cette adresse renseigne assez sur vos données personnelles. Ainsi avec une adresse IP qui n’est pas cachée ou camouflée, vous êtes sujette aux espionnages, aux hackings de vos données par l’installation à distance d’un virus appelé Cheval de trois. Voici les possibilités que vous avez.

La solution ultime : Un VPN ou un Antivirus.

Le VPN (virtual private network) qui signifie « réseau privé virtuelle » est un système conçu pour assurer la protection de vos données personnelles sensibles. Il permet de cacher votre identifiant unique, l’adresse IP. Souvent il est présenté comme une application. L’application se charge de cacher votre adresse IP et rendre votre identité invisible sur internet.

Par ailleurs, l’utilisation d’un antivirus peut être également une alternative intéressante. L’antivirus peut nettoyer tous les probables programmes malveillants qui s’y trouvent sur votre téléphone portable. Ça peut également bloquer les logiciels espions qui cherchent à s’installer sur votre smartphone dont vous avez connaissance ou non.

L’utilisation aujourd’hui d’un VPN ou d’un antivirus sur votre smartphone s’avère indispensable pour la protection sûre de vos données personnelles. Adopter le VPN pour sécuriser vos données sur internet, et un antivirus pour bloquer les intrusions malveillantes. Faites le choix maintenant, protégez-vous tout de suite.