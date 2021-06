Voici des astuces pour maintenir au propre la semelle de vos fers à repasser

Le fer à repasser est un équipement indispensable au dressage des tenues. Il les rend un peu plus attrayants. Cependant, il arrive des moments où le fer à repasser laisse des traces de tache sur les habits, ce qui n’est pas souvent agréable. Ainsi, le fer à repasser nécessite un certain entretien pour ne plus tacher vos chemises. Pour vous aider dans le nettoyage, cet article offre des astuces.

Utilisez de l’eau oxygénée

Il y a plusieurs moyens de nettoyage de semelle de fer à repasser, mais, commencez par la solution de l’eau oxygénée. Allez sur le site si vous voulez en voir plus. Il vous faut simplement imprégner un chiffon d’eau oxygénée pour nettoyer le fer par sa semelle bien sûr. Après quoi, saisissez un autre chiffon propre pour l’essuyer.

Faites usage du citron

Il est possible de nettoyer le fer à repasser avec du citron. Ne croyez pas un seul instant que c’est du rêve, car le citron fait correctement effet sur la semelle du fer à repasser. En cela, il suffit de couper un citron puis commencer par nettoyer la semelle avec une portion de citron coupé en deux. Après un bon moment de frottage, vous pouvez imprégner un torchon d’eau qui vous permettra d’essuyer ladite semelle.

Faites usage du bicarbonate

Oui, le bicarbonate de soude est une solution parfaite pour rendre bien propre la semelle du fer à repasser. Pour pouvoir réaliser ces effets, il vous faudra avoir de l’eau chaude dans un bol dans lequel vous mettrez deux cuillères à soupe de bicarbonate puis mélangez le tout. Ensuite, vous vous servez d’une éponge pour bien frotter la semelle de votre fer à repasser. Après cela, débrouillez-vous pour le rincer. Si vous manquez d'idées, imbiber un torchon dans l’eau pour parvenir à vos fins. Cependant, vous pouvez le remettre en marche pour que les rescapés du résidu du produit puissent disparaître.