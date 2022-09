Visiter Paris : 3 lieux romantiques que vous ne devez rater

La ville de Paris est la ville dont rêvent la plupart des couples ou des amoureux. Est-ce un hasard ? Non ! Si elle attire autant les amoureux, c'est qu'elle exige beaucoup de qualité. Vous y découvrirez toutes sortes d'oasis à partager avec vos proches. Que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour toute autre occasion, n'ayez aucun doute. La ville de Paris vous accueille à bras ouverts. Entre amoureux, vous pourrez visiter le mur des "Je t'aime", la librairie "Shakespeare et compagnie" et les musées de la vie romantique.

Le mur des "je t'aime"

Le quartier le plus romantique de Paris est Montmartre. Ce quartier est rempli de petites rues très propices aux promenades romantiques. Ayant un passé artistique, c'est un lieu dont les caractéristiques répondent convenablement à un site romantique. Avec une balade engagée vous pouvez atterrir au niveau du square Jehan Rictus des Abbesses qui se trouve devant le mur de Je t'aime. C'est l'occasion pour vous d'exprimer vos sentiments envers votre partenaire comme vous le souhaitez. Vous pouvez découvrir ici d’autres articles très intéressants

La librairie "Shakespeare et compagnie"

Il s'agit d'une librairie située à Paris dans le 5e arrondissement. Peu importe que vous soyez français ou américain, cette librairie vous convient. Vous pouvez y emmener votre chéri(e) autant que vous le souhaitez. C'est un endroit où vous pouvez vous cacher en étant littéraire, aventurier, cuisinier et artistique afin de mieux réaliser vos projets. C'est un endroit où la romance est hors du commun. Vous pouvez jouer du piano et même de la flûte pour flatter votre partenaire. Il y a aussi des machines à écrire. Vous pouvez les utiliser pour transcrire vos poèmes sur papier pour votre chéri(e). Il est également possible d'y passer la nuit. C'est la bohème de la ville de Paris et c'était dans les années 1950 le principal refuge des écrivains.

Le Musée de la Vie Romantique

Lieu de réception de ces amis artistes, le Musée de la vie romantique a servi au peintre Ary Scheffer au XIXe siècle. Il contient plusieurs objets dont Georges Sand est l'auteur car il fréquentait également le musée. Vous y verrez des bijoux et plusieurs tableaux utilisant le romantisme.