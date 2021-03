Trois lieux immanquables pour faire le plein d’authenticité sur la route 66 au Missouri

Les voyages touristiques constituent des moments au cours desquels plusieurs activités sont menées. Durant ces voyages touristiques, il est nécessaire de passer un bon moment en visitant les endroits les plus craquants. Plusieurs activités peuvent être menées au cours d'un voyage au Missouri. Nous vous présentons des choses plaisantes à faire au Missouri.

Pulaski

Surnommée la route mère, cette route historique s’étend sur plus de 480 kilomètres. Le comté de Pulaski est situé dans le centre de l'État du Missouri. Il abrite un grand nombre de bâtiments et de sites d'époque bien conservés. On peut s'y arrêter pour s’imprégner de la culture et de l'histoire de la route 66. Le centre d'information touristique du comté est un bon départ où des idées d'activités peuvent être acquises grâce à un arrêt à cet endroit. Vous pouvez également y consulter le calendrier des événements ou envoyer des postales électroniques via l’ordinateur en libre service. Vous pouvez également faire plusieurs activités dans le Plattsburgh au Missouri. Si vous voulez vous imprégner de ces activités, consultez le site plattsburgmo.com qui donne des détails sur le sujet. Depuis son ouverture en 1929, l’Elbow Inn & BBQ, à Devils Elbow est l’établissement emblématique de Pulaski.

Springfield

Springfield constitue le berceau de la route 66. C’est une étape incontournable du voyage sur cette route. Constitué d’un centre-ville animé par les restaurants tendance, les microbrasseries et le quartier commerçant historique de C-streat, La ville offre un large pack d’activités. Pour se faire des points d’intérêts de la ville, il est primordial de se rapprocher du centre d'information touristique dédié à la route 66. De nombreux choix d’hébergements sont proposés par la métropole. Best Western Route 66 Rail Haven Motel est un endroit génial proposant des objets d’époque rappelant l’âge d’or de la route 66. Vous pouvez dormir dans une Cadillac rose si vous optez pour la chambre Elvis Presley.