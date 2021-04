Tout savoir sur les globes interactifs

Que vous soyez à la recherche d'un outil de référence personnel ou que vous souhaitiez enseigner à votre enfant le monde, il n'y a pas de meilleur moyen d’y arriver qu'avec un globe terrestre interactif. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau globe pour votre classe ou votre maison, ne cherchez pas plus loin. Ce guide d'achat pratique vous aidera à choisir le bon modèle.

Pourquoi utiliser un globe terrestre interactif ?

Les globes sont des répliques tridimensionnelles du monde, ce qui les rend plus précis sur le plan cartographique que les cartes, qui tentent de réduire la planète à une surface bidimensionnelle. Au début, ces globes se sont imposés dans les salles de classe.

Mais ils sont devenus aujourd’hui des objets décoratifs et éducatifs populaires qui suscitent l'amour de la géographie chez les jeunes et les moins jeunes, et continuent de faire d'excellents cadeaux pour un être cher. Ici, un site intéressant vous en parle aussi.

Quoi considérer pendant un choix de globe interactif ?

Si la plupart des globes sont terrestres, c'est-à-dire qu'ils représentent la terre en trois dimensions, certains sont célestes. Un globe céleste montre les étoiles, les constellations et d'autres corps célestes. Les globes célestes sont souvent utilisés comme pièces décoratives. Bien que certaines personnes considèrent les globes célestes comme purement décoratifs, ils peuvent également être utiles pour apprendre l'astronomie.

De nombreux globes utilisent différentes couleurs pour définir les frontières entre les pays. Pour d'autres, chaque continent est représenté par une seule couleur. Certains ont également un aspect monochrome ou un ombrage de style vintage sur la surface, ce qui ajoute une touche de style.

La majorité des globes grand public mesurent entre 12 et 15 pouces de diamètre. Certains modèles éducatifs sont légèrement plus petits, mesurant environ 30 cm. Si c'est plus grand que ce que vous recherchez, vous pouvez également trouver des modèles de bureau plus petits. Les globes de sol, quant à eux, sont beaucoup plus grands et peuvent servir de pièce centrale décorative dans un bureau ou un salon.

Certains globes, principalement les modèles éducatifs, sont éclairés de l'intérieur. Cette caractéristique est utile pour l'enseignement aux enfants, car elle rend l'expérience d'exploration d'un globe plus intéressante et interactive.