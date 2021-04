Tout savoir sur la cuisson des œufs durs au micro-ondes

Parler de la cuisson des œufs durs au micro-ondes peut paraitre une chose impossible pour certains, mais cela est bien possible. Pour ne pas assister aux explosions des œufs, il faut savoir les précautions à prendre. Lisez les lignes suivantes pour avoir plus d’informations.

La cuisson des œufs durs au micro-ondes : comment y procéder ?

Pour faire cuire vos œufs durs au micro-ondes, deux possibilités s’offrent à vous. Pour la première méthode, vous pouvez cuire les œufs avec leurs coquilles. Pour avoir plus d’informations, consultez ce site . Tout d’abord, commencez par vous procurez vous d’un bol à micro onde. En effet, c’est dans ce bol que vous allez mettre les œufs crus. Une fois les œufs disposés dans le bol, versez ensuite une quantité importante d’eau dans le bol de sorte que l’eau dépasse le niveau des œufs. Par la suite, ajoutez de sel dans l’eau afin vos œufs aient un meilleur goût à la fin de la cuisson. Une fois cette composition prête, vous pouvez mettre le tout dans la micro-ondes. Cependant, le temps de cuisson sera défini en fonction du nombre d’œufs à cuire, leurs grosseurs et la puissance de votre micro-ondes. Si vous avez une micro-ondes puissante, vous pouvez la réglé à 1000 w pour une durée de cuisson allant de 4 à 6 min. Quant à la deuxième méthode, elle consiste à cuire les œufs sans leurs coquilles. Pour le faire, ajoutez de l’huile végétale dans deux récipients en tenant compte du nombre d’œufs à cuire. Ensuite, mettez le blanc d’œuf et le jaune d’œuf séparément dans chaque récipient. Une fois cela fait, percez le milieu des jaunes d’œuf pour sa bonne cuisson et ajoutez du sel si vous voulez. Après cela, couvrez vos récipients avec du film alimentaire et cuisez les œufs séparément, car ils n’ont pas le même temps de cuisson.

Les précautions à prendre pour éviter l’explosion des œufs dans la micro-onde

La toute première précaution à prendre est d’opter pour des récipients assez solides et surtout le temps de cuisson. Ensuite, vérifiez l’état de fraicheur des œufs. Si votre œuf n’est pas en bon état, c’est clair que ça explose à la cuisson. Pour vérifier l’état d’œuf, vous pouvez utiliser par exemple la technique du bain d’eau. Si vos œufs flottent à la surface d’eau, sachez qu’ils ne sont plus consommables.