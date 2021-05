Top 4 des meilleurs plats healthy!

Garder la lignée est le désir de toutes les femmes. Pour ce faire, nul besoin de faire un régime. Le plus important est d'adopter une alimentation équilibrée sans pour autant cesser de se faire plaisir. Vous aimez les plats délicieux et sains qui de surcroît sont faits maison ? Voici à cet effet un top4 des meilleurs plats healthy!

Les courgettes sautées

La courgette est un délicieux légume qui contient énormément d'eau. Très peu calorique, c'est l'allié idéal pour garder la ligne. Cela ne veut pas dire que vous devez vous nourrir de courgettes crues, bien au contraire. Il est possible d'utiliser les courgettes pour préparer de nombreux plats. L'une des recettes de courgettes les plus délicieuses est incontestablement les courgettes sautées. Ce plat très sain se cuisine généralement à base de courgettes, d'oignons de curcuma, d'huile d'olive et de nombreuses épices.

Les falafels au four

Les falafels sont un délicieux plat à base de pois chiches que vous adorerez sans aucun doute. Il existe de nombreuses recettes de falafels, mais les falafels au four sont sans doute les plus saines de toutes. Bien que croustillantes et exquises, elles sont peu caloriques, ce qui vous permettra de vous faire plaisir tout en gardant la ligne. Pour cuisiner des falafels au four, vous aurez besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Il s'agit notamment des pois chiches, des oignons, de la farine, de l'huile d'olive, etc.

Le chou-fleur vapeur

Le chou-fleur est un légume dont les bienfaits sur la ligne n'ont cessé d'être vantés depuis la nuit des temps. Tout comme la courgette, le chou-fleur peut servir à cuisiner de nombreux plats. Si vous êtes un amoureux du chou-fleur, essayez donc d'essayer de cuisiner du chou-fleur à la vapeur. Pour réaliser ce plat, vous n'aurez besoin que de chou-fleur, de vinaigre et de sel.

Le gratin de chou fleur

Si vous n'êtes pas trop fan du chou-fleur à vapeur, vous pouvez réaliser ce délicieux gratin de chou-fleur très allégé. Pour cuisiner ce plat, il vous faudra bien du chou-fleur, des pommes de terre, du lait demi-écrémé, d'oignon, de maïzena, etc. Ce plat est aussi très facile à réaliser et la préparation ne vous prendra que 35 minutes environ.

D'autres recettes telles que la salade de courgettes, le velouté de cresson et brocoli ou encore le velouté de petits pois à la menthe vous séduiront également.