Rideau lamelle plastique : les critères d’un expert pour le choix

Les rideaux à lamelles en plastiques sont souvent posés à l’entrée des portes dans les usines. Ils servent à protéger une zone précise contre la poussière et il importe de tenir compte de certains détails pour se procurer d’un tel rideau. Pour découvrir les critères à considérer dans le choix du rideau lamelle plastique, lisez la suite.

Type et technologie du rideau lamelle plastique

Pour des applications basiques de répartition de zones de travail, vous pouvez choisir soit des lanières standards, lanières Grand Froid soit des lanières Super Grand Froid. Pour plus de sécurité et d'hygiène, il y a des lanières spécifiques que vous pourriez utiliser. Considérez ce qui passera sous la porte. Et, il existe les rideaux à trafic modéré qui doivent être traversés par des engins ou des piétons et les rideaux à trafic intensif qui permettent la circulation d'engins motorisés portant des charges hautes et des chariots.

Dimensions et espace de recouvrement des rideaux

Pour une technologie de rideaux à lamelle en plastique, vérifiez leurs dimensions. Alors, pour un rideau à trafic modéré, la largeur est inférieure à 2,5m avec des lamelles de 200mm de large et 2mm d’épaisseur. Par contre, si le rideau est à trafic intensif, préconisez celui pour lequel les lamelles ont au moins 300mm de largeur et 3mm d’épaisseur. Les rideaux sont constitués de lanières superposées et pour chaque rideau il y a un pourcentage de recouvrement. Pour en acheter un, vous devez opter pour celui qui convient à vos besoins et selon l’usage.

Les propriétés d’isolation thermique et de chaîne du froid

Beaucoup de rideaux à lamelle en plastique offre différentes propriétés d’isolation thermique. D’abord, il s’ouvre en fonction de la longueur de ce qui le traverse réduisant la perte énergétique et son installation nécessite peu de perçage mural afin d’empêcher l’humidité d’y pénétrer. Un petit rappel, les rideaux à lamelle en plastique aident la chaîne du froid à maintenir la température sans qu’elle ne soit affectée par les passages dans une pièce.