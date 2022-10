Ratio PG/VG du liquide : Laquelle choisir pour votre cigarette électronique ?

Encore appelée e-cigarette, la cigarette électronique est un dispositif électronique qui génère un aérosol destiné à être inhalé. Elle dégage une vapeur ressemblant à de la fumée. Cette vapeur est due à l’e-liquide contenu dans la cigarette électronique. La saveur obtenue, dépend du ratio PG/VG. Découvrez quel taux PG/VG choisir pour votre cigarette électronique.

Selon le throat hit, la vapeur et la saveur

Plusieurs ratios sont disponibles par combinaison. Si vous voulez une information à ce propos, vous êtes au bon endroit. Elles sont adaptées à votre cigarette électronique et à votre statut de Vapoteur. En premier, vous avez les PG/VG 70/30 et 60/40. Cette catégorie est dotée d’un fort Throat hit et un bon rétablissement des saveurs. Ce type de ration PG/VG est celui vers lesquels, plusieurs amateurs orientent les nouveaux utilisateurs de cigarette électronique encore appelée Promos Vapoteur.

Quant au PG/VG 50/50 40/60, ceci est un super accommodement entre Throat hit et volume de vapeur. À ce niveau, le liquide est à un début d’épaisseur. Il ne sera donc pas compatible à toutes les cigarettes électroniques. Enfin, les PG/VG 30/70 et 20/80 sont parfaits pour les Vapoteurs amoureux de gros nuages. À ce niveau, l’épaisseur du liquide s’installe. Il ne sera donc compatible qu’avec les cigarettes électroniques adaptées.

Se baser sur le type de cigarette électronique

Pour le choix d’un e-liquide compatible à votre vapoteuse, il incombe de tenir compte de deux aspects : les interstices de drainage et la capacité utilisée. Pour le premier critère, les fentes au niveau de la cigarette électronique permettent l’introduction du liquide dans la résistance. Elles sont visibles sur la cigarette électronique. Un large interstice de drainage est compatible avec un e-liquide épais.

Ainsi moins elle est large, moins le e-liquide sera épais. Une compatibilité entre l’épaisseur du e-liquide et les fentes de drainage vous évite un Dry hit. Le Dry hit est un goût désagréable d’extrême brûlé. En ce qui concerne la capacité utilisée, elle est exprimée en Watt. La puissance utilisée à un rapport étroit avec la résistance. Plus la valeur de la résistance est élevée, plus vous utiliserez une puissance basse.

Vous en savez plus à présent sur la cigarette électronique.