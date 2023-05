Qu’est-ce qu’un transitaire international ?

Le cœur du commerce mondial est l’importation et l’exportation de marchandises, et les transitaires internationaux gèrent le pouls de ce processus. Pour faire simple, un transitaire international ressemble à agent de voyage pour le fret. Les transitaires coordonnent les détails du transport entre les vendeurs et les acheteurs internationaux afin que les marchandises arrivent là où elles doivent aller. Dans cet article, il sera question de développer les aspects du transport de fret et les questions les plus fréquemment posées sur le domaine.

Quelle est la différence entre le fret et la logistique ?

Le terme fret fait référence à la méthode par laquelle les marchandises se déplacent. Il est censé faire référence au fret expédié par divers moyens, par exemple, par voie aérienne ou maritime, comme peut le faire un Transporteur france tunisie. D’autre part, la logistique est la méthodologie utilisée pour acheminer les marchandises du point A au point B. Les transitaires internationaux gèrent la logistique, ou le flux de marchandises dans une chaîne d’approvisionnement, du transport à l’entreposage et de la planification aux services à valeur ajoutée.

Pour ce qui est des différents types de fret qu’il existe, cela peut être déroutant pour les nouveaux venus dans le secteur du fret. Mais, il est essentiel de différencier les marchandises des méthodes. Par exemple, les ordinateurs feraient référence au type de marchandises expédiées. Mais si ces ordinateurs étaient expédiés par train, on considère alors que les ordinateurs sont du fret ferroviaire.

À cet effet, il existe quatre types de fret standard : le fret aérien (avions) ; le fret maritime (cargos) ; le ferroviaire (trains) et celui de la route (camions).

Pourquoi choisir un transitaire international ?

Les transitaires sont des experts du secteur qui peuvent grandement faciliter le processus de déplacement des expéditions à travers les frontières nationales et internationales. Voici quelques-uns des principaux avantages qu’ils peuvent offrir aux entreprises concernées par le commerce international.

Économies de coûts

En raison des volumes élevés d’expédition qu’ils transportent, les transitaires sont en mesure de négocier de meilleures offres avec les transporteurs pour déplacer les marchandises. Sinon, les exportateurs devraient débourser beaucoup plus pour faire transporter leurs marchandises, car ils n’ont pas les contacts et les connexions que les services d’expédition de fret ont. Ceci est encore plus pertinent pour les entreprises qui n’exportent ou n’importent pas régulièrement.

Réduction du fardeau

Les entreprises qui manquent d'expérience dans le processus de transport international de fret peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que leur fret est géré par des experts de l’industrie. Plutôt que d’avoir à gérer le fardeau administratif, la négociation avec les transporteurs et les douanes nationales et internationales, les entreprises peuvent tout faire prendre en charge par des transitaires à des prix raisonnables.

Tout sous un seul contrat

Lorsqu’ils déménagent, les exportateurs de fret devront traiter un certain nombre de contrats avec chaque transporteur et service logistique qu’ils choisissent pour faire livrer leur fret. Lors du transport de marchandises à travers les frontières internationales, ils devront signer plusieurs contrats et les retards peuvent mettre à rude épreuve à la fois le contrat et les relations avec les entreprises. Le fait qu’un seul transitaire s’occupe de tout élimine la complexité et garde les choses sous un seul contrat.