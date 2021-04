Qu’est-ce qu’un protège-dents et quand est-il recommandé de l’utiliser ?

Les dents peuvent être exposées à des blessures graves, en particulier lors de la pratique de sports qui impliquent beaucoup de contacts. En conséquence, il est important de mettre en œuvre l’utilisation d’outils qui préviennent les traumatismes. Parmi eux se trouve le protège-dents.

Qu’est-ce qu’un protège-dents

Les protège-dents sont des moules qui ont la forme d’une mâchoire et s’adaptent sur les dents pour protéger contre les blessures graves. Ils sont nés avec la boxe et se sont développés dans d’autres domaines. Pour d’autres informations, allez voir le site. Son efficacité dans l’utilisation sportive a fait qu’au fil du temps, il a évolué au point de protéger non seulement les dents, mais aussi les tissus mous et le cerveau. De plus, le protège-dents aide à prévenir les blessures compliquées, telles que les fractures de la mâchoire, la perte de dents, les incidents au niveau du cerveau qui provoquent des saignements et des coupures de toute nature. Le but est que la mâchoire reste ferme contre tout impact.

Quand devriez-vous porter un protège-dents ?

Il devrait être utilisé chaque fois que des sports sont pratiqués qui impliquent une interaction constante avec d’autres personnes et présentent le risque imminent d’un coup contondant au visage. Les activités sportives où il est le plus recommandé sont les suivantes : boxe, Gymnastique, le rugby, le hockey... Mais ce n’est pas seulement un outil adapté à des fins sportives, il aide également les personnes qui bougent la bouche et se frappent les dents pendant qu’elles dorment. Ici, l’objectif du protège-dents est d’éviter que les dents ne se rencontrent brusquement pour éviter l’usure et les problèmes musculaires. Le protège-dents peut également jouer un rôle important dans la lutte contre l’apnée du sommeil, car il ne permet pas à la mâchoire de se fermer complètement. Ainsi, la personne a moins de risque de devenir mal à l’aise avec la langue et de bloquer sa respiration.