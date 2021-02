Quels sont les plus grands musées du Brésil ?

Le Brésil est un grand pays non seulement par sa superficie, mais aussi par son patrimoine culturel. Ses richesses touristiques témoignent d’un passé plein d’éloges. Le pays a d’ailleurs su valoriser sa culture en construisant de beaux et grands musées. Voici un billet qui cite les trois plus grands musées brésiliens.

Inhotim, le plus grand musée du Brésil, mais aussi du monde

Situé dans l’Etat du Minas Gerais, à environ 60 km de Belo Horizonte, ce musée fondé sur 1000 hectares joint la nature à l’art contemporain avec un jardin botanique qu’on doit au magnat du minerai Bernado Paz. Ce grand espace abrite la plus grande collection d’art contemporain du monde dissimulée dans un splendide jardin botanique qui se situe au beau milieu d’une forêt tropicale.

Instituto Ricardo Brennand

Ce musée détient une collection d’objets d’arts et de culture qui proviennent de différentes sources. Il est particulièrement conservateur des documents, œuvres d’art et objets ayant fait la gloire du Brésil colonial et néerlandais. C’est ici qu’on retrouve également la plus grande composition de peintures de Frans Post au monde ainsi que 3000 pièces d’armurerie dont la majorité fut produite entre le XIVe et le XIX siècle. La bibliothèque de l’institut rassemble 62 000 volumes et plein d’autres articles rares. Le siège du musée se situe dans un château qui porte le nom de « Castelo de Sao Joao » érigé sur une superficie de 77 000 mètres carrés. C’est un édifice contemporain joint à quelques éléments originaux.

Musée Oscar Niemeyer

Le grand architecte brésilien est devenu une légende dans le milieu de l’art. Il a énormément apporté à l’architecture moderne avec sa créativité faite de courbes et de sensualité. Il se démarque comme étant l’une des figures emblématiques du XXe siècle avec ses œuvres aussi bien originales qu’importantes. On dénombre dans ce musée, une multitude de maquettes, photos et vidéos ainsi que de nombreuses expositions d’art contemporain. Le musée Oscar Niemeyer est l’un des plus grands du pays.