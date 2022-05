Quels sont les meilleurs aliments pour lutter contre l’hypercholestérolémie ?

Le nombre de personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires ne cesse de croître de jour en jour. Et, la plupart de ceux qui souffrent de cette maladie ont un taux élevé de cholestérol dans leur organisme. Ceci est principalement dû à la consommation d’aliments dont la teneur en mauvais cholestérol est assez élevée. Afin de pallier ce problème, l’idéal est d’opter pour un régime alimentaire anticholestérol. On vous propose à cet effet de découvrir quelques aliments dont la consommation réduit le risque d’exposition à l’hypercholestérolémie.

Poissons gras

Quel que soit ce que l’on dit, l’organisme humain a besoin d’un minimum de cholestérol pour son bon fonctionnement. Lorsqu’on cherche à en savoir plus, il ressort que l’élimination complète de cette substance dans le corps humain n’est pas concevable. Ce qu’il faut faire pour avoir une santé stable, c’est simplement d’opter pour les aliments dont la consommation réduit le mauvais cholestérol au détriment des bons cholestérols. Cette fonction est très bien assurée par les poissons gras, notamment le thon, le saumon et la sardine. Ces poissons ont en effet une forte teneur en oméga-3 qui est utile pour l’élimination des graisses et la production de cholestérol HDL dans l’organisme.

Légumes

Pour lutter contre l’hypercholestérolémie, démarrer un régime principalement constitué de légumes est très bénéfique. La réduction du taux de mauvais cholestérol dans l’organisme est en réalité l’une des nombreuses propriétés reconnues aux légumes. Ces dernières sont très riches en vitamines et autres nutriments, mais ont une faible teneur en lipides. Pour profiter entièrement de leurs bienfaits, il est recommandé de manger des légumes crus. Pensez donc à manger plus souvent de la salade verte, des radis, du concombre ou encore des carottes râpées à la sauce vinaigrette. Toutefois, il est possible de les cuire à la vapeur pour conserver les nutriments essentiels.

Pomme

Les fruits sont reconnus par tout le monde comme des aliments aux multiples vertus pour la santé humaine. Dans la lutte contre l’excès de cholestérol, la pomme est un allié sûr. En consommer au minimum deux quotidiennement participe à la réduction ou à l’élimination du mauvais cholestérol LLD. La consommation de pommes aide aussi à réduire le taux de triglycérides dans le corps.