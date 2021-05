Quels sont les magasins ouverts le jour de la fête de Noël

Noël est un jour spécial, fêté partout dans le monde où entreprise, travailleurs et autres prennent un grand repos afin d’en jouir. Mais, il peut arriver que par manque de disponibilité, vous ne soyez en mesure de faire des achats avant ce jour comme vous l’auriez tant souhaité. Dans l’optique de vous apporter une aide précieuse, nous vous présentons dans cet article, les magasins qui seront ouverts ce jour.

Les magasins ouverts le 25 décembre

Le jour du 25 décembre étant particulier, beaucoup d’entreprises et de magasins n’ouvrent pas leur porte, cependant certains prévoient de rester ouverts au public afin de leur offrir les services de dernière minute. Pour plus d’informations, visitez le site web. Voici les magasins qui seront ouverts en ce jour spécial.

Du côté des supermarchés

Il n’est pas très fréquent de voir ouvert beaucoup de supermarchés le jour de Noël mais, pour les imprévus, sachez que certains supermarchés indépendants comme les magasins carrefour et Delhaize sont ouverts, et ceci durant toute la journée de cette journée exceptionnelle.

Du côté des centres commerciaux

En temps normal, certains centres commerciaux ouvrent leurs portes le jour de Noël mais, vu les circonstances provoquées par la crise sanitaire, uniquement la galerie Lafayette Haussmann ou encore BHV seront ouverts. Les autres seront hermétiquement fermés ce qui ne laissera que le choix d’effectuer des achats en ligne.

Les entreprises prestataires de service

En considérant les pharmacies, à part rite aïd, Walgreens, Duane Reade ou encore CVS, les autres seront ouverts pour servir le public. Certains restaurants ne manquent pas aussi à l’appel et seront de même ouverts, permettant ainsi à ceux qui voudront manger au restaurant de ne pas manquer d’endroit où se mettre à l’aise. Certains seront fermés cependant d’autres non, comme la tour d’argent, du Meurice, du cinq et d’autres. Les bars ne seront pas non plus à la touche parce que beaucoup d’entre eux seront ouverts, histoire d’offrir des services spéciaux à leur clientèle. Une fois encore, la crise sanitaire empêchera les plaisirs aimés de tous comme le village de Noël, les plaisirs d’été et autres. Beaucoup de magasins seront fermés le jour du 25 décembre, mais certains seront quand même ouverts pour satisfaire le public impatient.