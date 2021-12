Quels sont les jouets à mettre sur la liste de naissance ?

Les jouets ne sont pas destinés uniquement aux enfants. Même un bébé qui vient de naitre peut avoir des jouets. Cependant, la question du choix de jouet adapté à un nouveau-né se pose. Quels jouets peut-on alors offrir à un bébé ?

Léon loup

C'est une peluche géante, ce qui la rend un peu imposante pour votre bébé. Autour de ce doudou, il y est accroché plusieurs accessoires pouvant réveiller le sens de votre bébé. Vous y retrouverez des accessoires tels qu'une balle, un miroir et une perle. Ce jouet joue le rôle parfait d'éveil de votre bébé.

La chenille d’activité

C’est un jouet très intéressant et amusant pour les plus petits. Il est composé de plusieurs boudins qui sont au total de six. Chaque boudin représente différentes caractéristiques adaptées à l’éveil de votre bébé. Pour chaque boudin, vous avez du papier bruissant et un anneau vibreur. Les autres visent à stimuler les sens de votre enfant.

Une peluche géante

Il s’agit ici d’une grande peluche. C’est un jouet important pour votre enfant parce qu’il se trouvera rapidement un compagnon. D’abord, la peluche est un parfait objet de décoration dans la chambre du bébé. Avec le temps, plus qu’un objet de déco, il deviendra un véritable ami de votre bébé. Sa taille imposante facilitera les choses. Par conséquent, opter pour une peluche avec une taille très imposante est l’idéal.

Peluche musicale

Elle permet à votre bébé d’éveiller ses sens, et de pousser son imagination. En effet lorsqu’on appuie la peluche, une musique douce retentit. Cette musique est très agréable à l’oreille de votre bébé, ce qui va beaucoup l’amuser. Votre bébé s’attachera facilement à cette peluche.

Abri baby

Dès la naissance de votre bébé, ce jouet peut déjà être utilisé. Grâce à la tente de ce jouet, le bébé pourra jouer en toute sécurité à l’extérieur. C’est très stimulant comme jouet. Pour vos vacances en famille, vous pouvez le déplacer facilement.