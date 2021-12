Quels sont les avantages de devenir réalisateur de film?

En utilisant leur don d'imagination, les réalisateurs de film font des histoires vivant sur le film. Avec le côté glamour de la profession, il vient du travail acharné, de longues heures et un éventuel échec. Peser les avantages et les inconvénients d'être un administrateur peut vous aider à décider si les récompenses potentielles valent les risques inévitables.

Outlet pour une expression créative

Peut-être que le plus grand avantage d'un réalisateur est d'obtenir un point de vente pour des talents créatifs et une expression de la vision artistique.

Aujourd'hui, toute personne avec un smartphone peut créer et commercialiser globalement leurs vidéos avec des degrés de réussite variables. L'attrait de faire un film acclamé qui sera longtemps rappelé prouve qu'il est irrésistible.

Devenir un réalisateur propose une occasion inégalée de barboter dans divers genres et de tenter votre main pour faire des documentaires, des comédies, des exposés, des films de guerre, des flicks d'horreur, une science-fiction et bien plus encore.

Vous pouvez sélectionner et embaucher votre propre équipe de rêve d'écrivains, d'acteurs, de concepteurs, de compositeurs, de techniciens, de cinématographes et d'artistes visuels d'effets visuels. Vous conservez le contrôle de la préproduction à la prise de vue sur place à post-production.

En fin de compte, vous vous retrouvez avec un film qui reflète distinctement votre voix, votre style et votre approche cinématographique.

La concurrence brutale

Un défi de devenir directeur de film est la concurrence forte que vous ferez face à d'autres administrateurs qui rivalisent pour les mêmes emplois et les mêmes sources de financement de projets.

Les producteurs et les investisseurs sont bombardés avec des idées de films et peuvent avoir leur choix d'administrateurs désireux. Vous aurez besoin d'une liste de crédits impressionnants et de précautions pour prendre leur œil.

La rupture dans l'entreprise nécessite également la mise en réseau, le fonds de roulement, la persévérance, le talent spécial et de la vigueur. Vous allez probablement commencer à diriger les films d'étudiants, les Indes et les films à bas budget.

Que gagnent les réalisateurs de film.

Il vous apparaît que des dirigeants vivants commencent souvent à gagner de l'expérience et à faire de la mouline à des producteurs. Pour ceux qui trouvent des emplois rémunérés, le réalisateur de films d'entrée de gamme est plus susceptible de tomber sur la partie inférieure du continuum de salaire.

La forte concurrence pour les emplois peut également entraîner des périodes de chômage, ce qui constitue un inconvénient de cette profession. Les années d'expérience peuvent augmenter les opportunités et gagner du potentiel pour ceux qui ne se découragent pas et abandonnent.