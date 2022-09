Quelques conditions pour obtenir en toute facilité un crédit immobilier

Avant que vous ne puissiez bénéficier d’un prêt bancaire, vous devrez remplir certaines conditions. C’est par ces conditions que la banque sera certaine de ce que vous serez en mesure de solder votre dette. Quelles sont alors les conditions à remplir pour obtenir en toute facilité un crédit immobilier ? La suite de cet article vous en dira plus sur ces conditions. Focus !

Les revenus et le taux d’endettement

Afin de pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire, la première des choses demandées par les banques est que vous ayez des revenus stables et réguliers. En effet, avant que votre demande de prêt ne puisse aboutir, vous devrez présenter les preuves qui montrent que vos revenus sont stables et réguliers. Si vous êtes un salarié avec un contrat à durée indéterminée ou un emploi dans la fonction, vous avez plus de chance d'obtenir un prêt bancaire. En plus de cela, votre taux d'endettement ne devra pas excéder les 33%. Le taux d'endettement est le rapport entre les revenus nets d'un foyer et le total des mensualités de crédits. Ceci dit, si vous ne devez pas être trop endetté, cela montrera votre capacité à rembourser vos dettes.

Le reste à vivre et l’apport personnel

Outre les conditions précédentes, votre reste à vivre doit également être suffisant avant que votre demande ne puisse aboutir dans les meilleurs délais. Cela représente le montant qui reste à un ménage après déduction des dettes mensuelles et d’autres charges. Les banques prennent en considération tous ces critères avant d’accorder un prêt. Après votre reste à vivre, sera également pris en considération votre apport personnel. Si par exemple vous voulez faire un prêt immobilier, les banques demandent à ce que vous-même vous financez une partie de l’investissement. En règle générale, elle est de 10%.