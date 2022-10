Quelles sont les différents types de vins ?

Quoi de plus rafraîchissant que d’accompagner son repas avec du bon vin. Mais du vin, il y en a de différents types que l’on tienne compte de la couleur ou du goût. Zoom sur les différents types de vin.

La couleur du vin

Les vins sont obtenus par fermentation des cépages de raisin. Et compte tenu de la méthode de vinification et de la couleur des cépages, on a les vins rouges, blancs, rosés et orangés. Pensez à cliquer ici maintenant pour avoir plus de détails sur la vinification.

Les vins rouges et rosés sont extraits des cépages de raisins noirs. Le vin prend la couleur rouge si la pellicule et les pépins s’imprègnent du jus au cours de la fermentation. Sinon, le vin prend une couleur orangée.

Les vins blancs et orangés sont eux issus des cépages de raisins blancs. Si la peau est laissée en contact du jus lors de la vinification, le vin prend une couleur orange. Dans le cas contraire, le vin est blanc.

Le goût du vin

Le goût est aussi un paramètre de catégorisation des vins. Le vin peut être doux naturel, sucré ou cuit.

La vinification des vins doux naturels s’arrête lorsque les sucres se transforment en alcool ; ce qui permet de conserver les sucres naturellement présents dans le moût. Et on y ajoute de l’alcool à 90°. Leur teneur en alcool varie entre 15° et 21,5°.

Les vins sucrés sont des vins blancs avec divers taux de sucre : vins demi-secs pour moins de 10 grammes de sucre par litre, vins moelleux pour 10 à 45 grammes de sucre par litre et vins liquoreux pour plus de 45 grammes de sucre par litre.

Les vins cuits sont tout à fait différents des vins doux naturels. Le raisin issu de la macération du moût est chauffé dans du goudron. Le jus réduit de moitié est élevé dans un baril après fermentation.