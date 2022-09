Quelle est l’importance des impôts pour le développement des nations ?

Vous possédez certainement un bien matériel ou moral qui vous appartient, les impôts sont une retenue obligatoire de l’Etat sur ceux-ci. Ce prélèvement est dans le but d’assurer les obligations publiques du pays. Pourquoi l’impôt est-il une obligation, qui doit le payer et comment ? Ce sont les questions que nous essayerons de répondre dans la suite du présent article.

Pourquoi doit-on payer les impôts ?

On paie les impôts pour trois principales raisons : pour la recherche et l’instruction ; pour la sécurité et la protection du pays et pour l’essor de l’État. Il faut voir le site maintenant pour en savoir davantage.

La recherche et l’instruction

Les impôts participent à 25,3% au financement de la recherche et de l’éducation. Ainsi, lorsque vous vous acquittez de vos impôts, vous contribuez fortement à l’édification de vos enfants ainsi qu’au développement de votre nation.

La sécurité et la protection du pays

Les impôts interviennent à 20% dans le financement de défense du pays ainsi que sa sécurité. Cette participation permet d'assurer quotidiennement la sécurité de la nation.

L’essor de l’État

Pour ce qui concerne l’essor ou le développement de l’État, l’impôt contribue à environ 13,3%. Il s’agit de la construction du pays : construction des voies, les travaux d’infrastructures en général.

Qui doit payer les impôts, et comment ?

Si vous êtes installés dans le pays, l’obligation des impôts touche tous vos revenus locaux ou lointains. Si vous n’êtes pas installés dans le pays, mais que vous faites de revenus dans le pays, alors vous serez également obligés à payer vos impôts sur vos revenus.Vous êtes soumis à deux types d’impôts généralement : les impôts locaux qui concernent votre habitation, vos utilisations en eaux, en énergie, etc. ; et les impôts sur revenus qui concernent vos gains d’une manière ou d’une autre, nos entreprises, etc.

En général, les impôts sont une obligation que nous devons assumer vis-à-vis de notre pays de résidence ou d’un quelconque pays, qui nous procure de revenus à travers nos entreprises qui y sont installées. S’acquitter de ses impôts témoigne de notre sens de responsabilité et de notre participation à l’essor du pays.