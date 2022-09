Que faut-il savoir de la mutuelle santé collective et individuelle ?

Lorsque vous êtes fonctionnaire ou agent en fonction publique, il est d’une importance capitale de vous souscrire à une mutuelle santé même si cela ne semble pas être obligatoire. Mais c’est une option qui vous permet de bénéficier de plusieurs remises surtout en ce qui concerne l’assurance maladie. Cependant, il est nécessaire d’avoir une idée des différents types de mutuelle santé fonctionnaire afin de mieux choisir.

La mutuelle santé collective

Avant tout il faut savoir que, la mutuelle santé pour les agents d’État n’est pas une obligation. Vous êtes à cet effet, libre de vous souscrire ou pas. Pour avoir plus de détails sur la mutuelle fonctionnaire, cliquer sur le site. Parlant de mutuelle santé collective, c’est une forme d’assurance dans le cadre de la santé qui permet aux agents de la fonction publique de bénéficier d’une couverture sociale très accessible et pas chère. Le plus souvent, les dirigeants, que ce soit du ministère ou des collectivités publiques, proposent cette option afin d’offrir de meilleurs avantages aux salariés.

La mutuelle santé individuelle

Il s’agit ici, d’un remboursement total ou d’une partie des charges au fonctionnaire qui l’aurait choisie. C’est pourquoi il est recommandé de toujours opter pour une mutuelle de santé individuelle. Cela vous permet non seulement d’être bien traité mais aussi de bénéficier d’une prise en charge complète. Il est vrai que souscrire à ce type de mutuelle santé n’est pas une obligation mais cela regorge plusieurs avantages non négligeables.

Par ailleurs, il est également louable de signaler qu’une mutuelle de santé fonctionnaire vous permet d’avoir une couverture familiale, c’est-à-dire peut couvrir toute votre famille. Ceci étant, qu’il s’agisse de votre femme, vos enfants et autres personnes de la famille, ils pourront absolument jouir des mêmes avantages et assurances de santé au même titre que le fonctionnaire en fonction publique.

En résumé, la mutuelle santé collective et mutuelle santé individuelle vous permettent d’avoir un coup de main financier de votre agence assurance lorsque vous effectuez des dépenses liées à votre santé.