Que devez-vous savoir sur les vérandas ?

Si vous envisagez d'ajouter une véranda à votre résidence, vous pourriez être stupéfait de découvrir qu'il existe de nombreux types de choix. Bien que leurs matériaux et leur hauteur dépendent du type de maison que vous possédez, tous les choix sont garantis pour augmenter considérablement la valeur et l'apparence de votre maison. Alors si vous êtes intéressé par les vérandas, continuez la lecture.

L'histoire de la véranda

Si vous désirez hausser l’esthétique de votre maison tout en vous offrant un bon coin de séjour, optez alors pour une véranda en bois. La véranda est devenue populaire pour la première fois en Australie dans les années 1850 avec l'essor généralisé des bâtiments coloniaux.

Ensuite, ils sont devenus populaires dans le sud des États-Unis d'Amérique au début des années 1900 comme moyen de faire face à la chaleur estivale extrême avant l'invention de la climatisation. Cette caractéristique architecturale est particulièrement courante dans les maisons de ville créoles de La Nouvelle-Orléans.

Qu'est-ce qu’en fait une véranda ?

Structurellement parlant, les vérandas sont similaires aux porches couverts. Ils sont toujours attachés à un immeuble résidentiel au niveau du sol avec un toit plat, incurvé ou incliné qui offre à la fois de l'ombre et une protection contre les éléments.

Comme un porche enveloppant, ils s'enroulent souvent autour de l'avant et de plusieurs côtés du bâtiment et sont accessibles à partir de nombreuses pièces de la maison.

Ils ont tendance à être partiellement enfermés avec une balustrade et servent de point médian entre être à l'intérieur et être à l'extérieur. Ils offrent un endroit frais pour se détendre et souvent les gens dormaient dehors sur la véranda pendant les étés chauds.

En quoi une pergola est-elle différente d'une véranda ?

Contrairement à une véranda, une pergola en aluminium n'est pas obligée d'être attachée à la structure principale, bien qu'elle puisse souvent l'être. Une pergola peut être sa propre structure autoportante séparée de la maison principale ou une pergola attachée à la maison.

Alors qu'une véranda s'enroule souvent autour de plusieurs côtés d'un bâtiment, une pergola ne le ferait pas. Si vous vouliez de l'ombre sur plus d'un côté de votre maison, vous construiriez probablement deux pergolas séparées plutôt que de relier les structures.