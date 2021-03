Protéger la vie privée : quel navigateur utiliser?

Les navigateurs utilisent les données personnelles des internautes pour de nombreuses raisons. Dans un premier temps, le problème ne se pose pas. Mais dès que le navigateur en abuse, des désagréments se présentent. C'est pourquoi il faut bien choisir votre navigateur.

Les navigateurs à éviter pour la sécurité de votre vie privée

La majorité des internautes utilisent Microsoft edge ou Google chrome. Et c’est évident puisque ce sont les plus célèbres. Or, ce sont ces grands navigateurs qui ont tendance à utiliser vos données privées pour faire des publicités. Ce qui n’est pas du tout plaisant. En effet, avec l’utilisation des cookies, les sites web collectent les parcours des internautes et établissent, ainsi, son profil. Ils utiliseront, ensuite ces informations pour vous envoyer des spams, ou plus grave encore, vous pirater. D’où, une grande polémique sur le sujet, allant même jusqu’au tribunal pour certain. Ainsi, pourquoi ne pas utiliser d’autres navigateurs, ou bien alterner les navigateurs existants ?

Quel navigateur choisir pour la protection de votre vie privée ?

Pour vous protéger, optez pour des navigateurs anonymes. En effet, des tas de navigateurs peuvent substituer à Google ou Microsoft edge. Certes, ils sont minuscules par rapport à ces deux navigateurs, mais votre vie privée sera en parfaite sécurité. Ainsi, vous pouvez utiliser, par exemple, le Bing. C’est l’un des plus simples et les plus agréables en visuel. L’Yahoo est aussi toujours disponible même s’il est beaucoup plus ancien que Google, c’est d’ailleurs l’un des plus complets. En outre, d’autres navigateurs sont aussi utilisables et très fonctionnels. C’est le cas de Duckduck go, ou encore Qwant. Ces navigateurs feront de leur priorité la protection de votre vie privée.