Pourquoi faire de a dictée pour les écoliers de Ce1 ?

L’apprentissage de la langue française au cours primaire se fait de deux façons : le parler et l’écrit. Pour cela, les programmes sont réalisés au niveau de chaque classe en se basant sur le besoin de l’enfant. La classe du cours élémentaire première année est une classe de transition pour l’écolier. Alors, il faut faire des exercices avec l’écolier afin de qui permettre d’apprendre la langue française. L’un de ces exercices est la dictée. Découvrez les avantages de la dictée pour un écolier de CE1.

Quelle est l’importance de la dictée au CE1

La dictée est un exercice qui permet aux enfants non seulement de s’intéresser au sens des mots mais aussi une manière pour ces enfants de travailler leur vocabulaire. Pour plus d’informations,visitez le site. C’est un moyen très efficace d’apprentissage de la langue de Molière. Pour un écolier du CE1, cela constitue une transition de l’oral à l’écrit. Cet exercice lui permet d’améliorer son lexique et surtout son orthographe. À cause de son importance dans le processus d’apprentissage du français, il est conseillé au parent d’accompagner leurs enfants dans cet exercice.

Comment faire la dictée avec un écolier de CE1 ?

La dictée est un exercice qui permet aux enfants d’améliorer leur performance au niveau du vocabulaire. La dictée de CE1 est faite autour des thèmes que l’enfant peut vite comprendre. Ces thèmes sont généralement : la plage, les châteaux, les dents de laits, devant la télévision et bien d’autres. Ce sont donc des thématiques qui correspondent bien à l’environnement de l’enfant. La dictée de CE1 ne s’arrête pas seulement au niveau de la dictée. Elle est suivie de question de compréhension. Ces questions ont pour objectif de savoir si l’écolier a compris le texte. En dehors de tout ce qui se fait avec votre enfant, vous devez aussi faire la dictée avec lui de manière journalière. Au moins, une dictée par jour va renforcer le vocabulaire de votre enfant.