Peinture époxy : une huile qui rend vos bâtiments ou supports rutilants

La peinture époxy est une peinture généralement bi-composante, applicable sur tous supports, y compris le carrelage, le béton, la pierre, le bois et le PVC. Son utilisation en décoration et en rénovation est donc sans limites. Elle s’utilise aussi bien en application intérieure qu’en extérieur.

Caractéristiques de la peinture époxy

Ses caractéristiques sont très différentes de celles des peintures à l’eau, comme l’acrylique et les vinyliques, et des peintures à l’huile classiques. C’est une peinture très résistante, donnant un effet tendu. En effet, la peinture époxy est composée d’une base et d’un durcisseur. C’est une peinture sol garage. La base contient des liants polymères époxy qui réagissent en contact avec le durcisseur. Dès lors, le temps d’application est compté.

Le meilleur choix et application

La peinture époxy est extrêmement résistante, mais pas aux UV (rayonnement ultraviolet). Parfaite à l’intérieur en peinture décorative, si vous souhaitez l’utiliser à l’extérieur (en tant que peinture décorative), il faudra passer en plus une couche spéciale de protection. Enfin, la peinture époxy est plus onéreuse que les autres peintures. En ce qui concerne son application, la peinture époxy se présente souvent en 2 composants : il convient donc de respecter scrupuleusement le mode d’emploi indiqué sur l’emballage, qui diffère d’un fabricant à l’autre. Elle s’applique en 3 couches minimum, avec un temps de séchage de 10 minutes entre chaque couche. Ensuite, l’application peut se faire au rouleau, au pinceau ou au pistolet et dans ce cas, il faut la diluer à environ 10 % avec un diluant époxy, selon le type de pistolet et la taille de la buse.

Pour quels avantages ?

La peinture époxy présente une grande résistance aux impacts, aux rayures et à bon nombre de produits chimiques ; un fort pouvoir couvrant ; un très bel aspect lisse (effet miroir), avec une large palette de couleurs.