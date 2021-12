Obstruction de  canalisation : Que savoir ?

Vous en avez assez parce-que l’eau ne cesse de s’arrêter dans votre lavabo. Oui ce sont des causes qui produisent ces effets. Ainsi, que peut on savoir sur l’obstruction ? Allons tous à la découverte dans le développement

Les déchets : la principale cause des problèmes de blocage des canalisations

Lorsque vous construisez une maison, vous accordez beaucoup d'attention aux détails, notamment aux finitions. Même si vous prenez le temps d'installer des siphons pour les douches et les éviers, les tuyaux se bouchent toujours. En effet, les canalisations que nous utilisons avec tant de désinvolture peuvent se boucher. Lorsque nous pensons avoir tendu un piège, nous avons tendance à être trop confiants. Par conséquent, l'entretien régulier peut être négligé. Mais même si vous avez des siphons dans tous vos éviers et douches, vous devez vous rappeler que le savon usagé, le dentifrice, les résidus de cheveux et les restes de nourriture sont tous des contaminants qui peuvent boucher vos canalisations.

Dysfonctionnement du système d'eau

Il n'y a pas que les cheveux, le savon, la graisse et les particules alimentaires qui peuvent boucher les canalisations. Il n'est pas rare que le service d'assainissement de Paris intervienne chez des particuliers en raison d'un réseau d'eau défectueux. Cela s'explique par le fait que les ouvriers qui ont réalisé les travaux secondaires ont utilisé des matériaux peu durables qui se détériorent facilement. Toutefois, ce n'est pas la seule raison. L'eau qui circule dans nos canalisations est composée de différents éléments. Ces composants s'accumulent au fil du temps et forment un bloc de calcaire. Le calcaire est communément appelé tartre.

Refoulement des eaux usées

Le symptôme le plus courant d'un tuyau bouché est le refoulement. Cette eau peut également dégager une odeur désagréable. Dans ce cas, il faut envisager l'intervention urgente d'un professionnel qui fera contrôler l'ensemble du système d'eau. Si vous êtes propriétaire d'une maison et que vous avez une fosse septique, n'oubliez pas que le nettoyage sanitaire de la fosse septique est obligatoire selon la loi.