Nos astuces pour envoyer un message anonyme

Les possibilités d’échanger dans un univers virtuel peuvent être très intéressantes quand il s’agit de s’amuser ou d’intimider un petit peu. Il existe maintes manières d’envoyer un message anonyme à un proche sans que ce dernier ne soit en mesure de vous reconnaître. Voici quelques astuces.

Pour les utilisateurs d’iPhone

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous aurez à installer une des nombreuses applications pouvant créer un faux numéro de téléphone pour vous permettre d’envoyer votre message. Voici quelques-unes de celles-ci : Pinger, TextNow, Wickr, TextPlus.

Commencez par ouvrir votre App Store puis entrez le nom de l’application que vous avez choisi de télécharger. Cliquez ensuite sur l’application puis sur « Télécharger ». Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l’application et créez un compte utilisateur avec votre vrai numéro de téléphone. Vous recevrez ensuite un SMS contenant un code de confirmation que vous devrez entrer dans un champ précis. Après cela, il vous sera demandé de créer votre faux numéro de téléphone ou de choisir un numéro proposé par l’application. Maintenant vous pouvez envoyer votre message.

Pour les utilisateurs de Smartphone Android

Les utilisateurs de Smartphone Android qui souhaitent faire usage d’un faux numéro pour envoyer des messages devront eux aussi procéder à l’installation d’une application à l’instar de Anonytext, Anonymous SMS, Private Text Messaging. Certaines d’entre elles sont gratuites tandis que l’utilisation des autres est soumise à un abonnement.

Pour une première expérience, on reprendra un procédé similaire à celui d’une installation d’application sur iPhone. Après avoir fait le choix de l’application que vous souhaitez installer, vous allez lancer votre Google Play Store puis entrer le nom de l’application dans la barre de recherche et lancer. Appuyez ensuite sur « Télécharger » puis laissez faire la Play Store. Pour finir, ouvrez votre application et entrez directement le numéro de votre destinataire pour envoyer votre message.