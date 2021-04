Les raisons d'opter pour le bureau by InSitu

Aujourd’hui, ouvrir un bureau demande beaucoup de dépenses. C’est un investissement financier très lourd. Raison pour laquelle nous mettons à votre disposition la location des bureaux dans le but de préserver votre trésorerie. Vous aurez ici les opportunités que vous offrent nos bureaux.

L’accès à la location d’espaces multi collaborateurs.

Avec nos bureaux, vous aurez l’accès à des espaces qui mesurent environ 200 m². Ces espaces vous permettront d’accueillir n’importe quels collaborateurs. Ça peut être les collaborateurs de la même structure ou de structure différente. Envie d’avoir plus d’informations sur notre bureau ? Eh bien, découvrez le ici. De plus, ces espaces modulables sont bien aménagés pour optimiser et faciliter le travail. Les salles de vie par exemple la cafétéria ou salle de réunion sont à la disposition des clients de la résidence.

L’accès à la location de bureaux cloisonnés.

Vous aurez aussi l’accès à des espaces privatifs à partir de 10 m². Ces espaces sont meublés d’une table de réunion, de rangement et d’un bureau. Un téléphone de dernière génération sera à votre niveau permettant de vous faciliter la communication. Le bureau s’adapte aux modes de travail de ce siècle avec des formules de bureau à la carte.

Location de bureau mono client et de plateau mono occupant

Au cas où vous en aurez besoin d’un espace (4 000 m²) par exemple pour construire un bâtiment ou un module, vous pouvez faire recours à notre bureau. Des équipements pour la construction de ce dernier seront mis à votre disposition. Concernant la location de plateau indépendant au mono occupant, vous aurez doit à des espaces à partir de 500 m² qui peuvent s’adapter à vos besoins (espace créativité, salle de réunion, cafétéria, etc.). En bref, une fois que vous choisissez ce bureau, vous bénéficiez des équipements et aménagements, de la sécurité et la maintenance du lieu, des sévices personnalisés, etc.