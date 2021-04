Les démarches à suivre pour changer d'assureur

L'assurance est une des étapes importantes à suivre pour garantir un contrat ou un quelconque accord de façon fiable. Certaines raisons peuvent amener cependant à changer sa compagnie d'assureur. Voici les démarches qu'il faut suivre pour changer d'assureur.

Résilier le contrat qui est en cours

Un contrat déjà en cours ne peut pas donner place à un changement d'assureur, raison pour laquelle il fait commencer par résilier le contrat d'assurance déjà en cours mais, ce n'est pas une résiliation qui peut avoir lieu comme si de rien n'était. Lisez cet article pour plus d'infos.

C'est une résiliation qui doit être nécessairement confrontée à une analyse approfondie des conditions du contrat. C'est à base de cette analyse qu'une suite favorable ou non peut être donnée à votre demande de résiliation.

Outre la suivie et respect de résiliation prévue pour rompre de façon légale l'assurance en cours, vous pouvez être confronté à certaines pénalités tel que le payement d'amandes, payement de deux amandes à la fois, etc. C'est pour cette raison qu'il est primordial de rompre le contrat en cours de façon légale. Chaque résiliation de contrat est soumise à des procédures qu'il faut respecter, en d'autres termes, il y a plusieurs types de résiliation de contrat.

Quid du changement de compagnie ?

Après ces importantes étapes, vous pouvez vous lancer dans un nouveau contrat d'assurance auprès n'importe quel autre assureur. Autre chose importante qu'il faut retenir, c'est de respecter le délai de résiliation pour éviter de chevaucher les contrats. La seule condition pour que le nouveau contrat marche, c'est d'être sûr que l'ancien est révoqué. Surtout, n'hésitez pas à comparer les offres des nouveaux assureurs afin de choisir ce qui vous convient. Vous savez tout maintenant, à vous de choisir la compagnie d'assurance qui peut vous satisfaire.