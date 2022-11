Le tongue drum : un instrument pour étudier la musique

Semblable au handpan, le tongue drum est un instrument qui ne nécessite aucune connaissance musicale préalable pour être utilisé. Avec d'autres instruments intuitifs comme les bols chantants, les gongs et les tambours chamaniques, il est fréquemment utilisé lors des séances de yoga du son et de méditation. Cependant, cet instrument peut également servir de point de départ pour l'apprentissage de la musique, car vous pouvez jouer de nombreuses notes avec elle.

Choisir son tongue drum

Vous aurez besoin d'un instrument de 9 notes dans une gamme mineure pour apprendre le tongue drum plus facilement. Cette spécificité est la plus recommandée pour assimiler plus efficacement les cours de musique, et s’accommoder de l’instrument. Le facteur principal est que l'instrument contienne toutes les notes de sa gamme. Il est aussi possible de s’appliquer avec un tambour à langue en gamme majeure.

La gamme n'est pas particulièrement significative lorsqu'on essaie d'exécuter la musique de relaxation de manière instinctive, sans penser aux notes. Le ton et la résonance de l'instrument sont les facteurs les plus cruciaux. Il est conseillé d'utiliser un appareil de grand diamètre (12 ou 14 pouces minimum, soit environ 30 ou 36 cm de diamètre). Il est aussi recommandé de visionner une vidéo de démonstration avant de choisir un outil de relaxation pour s'assurer que le son et la gamme vous conviennent.

Pourquoi jouer du tongue drum ?

La courbe d'apprentissage est assez douce, ce qui en fait l'instrument idéal pour apprendre la musique. C'est un instrument assez simple, mais il est aussi très complet, car il fonctionne à la fois comme un instrument percussif, mélodique et harmonique, permettant de jouer plusieurs notes en même temps. Le tongue drum est donc l'instrument idéal pour commencer à apprendre la musique en s'amusant. Le Kalimba présente les mêmes caractéristiques en matière d'enseignement musical. C'est à vous de prendre une décision en fonction de vos goûts et de vos contraintes financières.