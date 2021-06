Le multimètre : ce qu’il faut retenir

Pour détecter les pannes et contrôler l’intensité du courant électrique, il faut l’usage de certains outils comme le multimètre. Qu’est-ce qui faut retenir du multimètre ? C’est la question à laquelle répondra cet article.

À quoi ressemble un multimètre et quelle est son importance ?

Le multimètre est un appareil qui a la forme d’une boîte comportant deux fils conducteurs de couleur noir et rouge. Ces deux filles ont à leur bout une pince qui permet de relier un composant électrique mesuré en volts (tension), en Ohms (résistance) et en Ampère (intensité). Il permet essentiellement de mesurer la charge d’un élément électrique. Vous pouvez lire ici pour en comprendre davantage. Il possède un tableau d’affichage qui, comme l’indique son nom, affiche la valeur de la charge mesurée.

Les différents types de multimètres

Il existe plusieurs types de multimètres comme les multimètres analogiques avec aiguilles qui est le plus vieux des multimètres. Sa particularité se trouve dans son fonctionnement sans pile.

Le multimètre numérique est essentiellement conçu pour la poche et le laboratoire. Il a en son sein la tension et l’intensité continue, la résistance, la tension et l’intensité alternative, ce qui le rend plus efficace.

Qui peut utiliser un multimètre et comment l’utiliser

Le multimètre est un appareil qui peut être manié par un électricien, un bricoleur. Pour mesurer la résistance à l’aide d’un multimètre, il faut mettre le fil noir sur la branche COM et le rouge sur l’oméga. Pour une ampoule, vous mettez les deux bouts sur le culot. Ainsi, vous suivez le déplacement de l’aiguille vers la droite. L’usage est de même pour les autres éléments. Assurez-vous de placer les fils dans les bonnes prises.

Comportement à adopter pas un utilisateur

Toutefois, il faut prendre des mesures de calibre avant de vous approcher d’un multimètre. Le mauvais choix des mesures peut être fatal. Ainsi, il est donc recommandé de travailler avec un coéquipier, analyser sa zone d’action, habillée avec des équipements adéquats pour le travail, tester son appareil avec un outil avant de passer à l’action, ne pas travailler dans les zones sans éclairage.