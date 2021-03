Le e liquide qu'il vous faut

Le e liquide est le carburant attribuer aux cigarettes électroniques. C'est de l'arôme ajouté à un mélange de base qui stimule la saveur culminant votre vapeur. La vocation de l'utilisation des cigarettes électroniques est que vous avez l'autorisation de modifier la saveur à chaque rechargement. Ce guide est un catalogue incroyable de regroupement des cigarettes en famille. Découvrons en!

Le conventionnel

Un e-liquide conventionnel ou classique, c'est un produit dont l'agrément est très pur que celle de la cigarette classique que vous avez l'habitude de fumer. C'est un e liquide français pas cher. Ce produit est généralement adressé aux mélancoliques et aux primo vaporeux qui ont besoin de s'habituer au changement en douceur. Dans cette gamme se trouve les goûts menthol, cigares, cigarillos et les tabac bruns, blonds.

La sapidités

Le e-liquide est un arôme de fruits. Chacun des e-liquides ont leur arôme. Les arômes les plus fréquents sont: pastèque, melon, cassis, orange, citron, pomme, myrtille et cerise. Pour les classiques : fruits de la passion, goyave, ananas, mangue et kiwi. À cette famille s'ajoute les fruits secs. Par exemple la noisette, l'amande, la cacahuète, la noix et la noix de pécan

Les fines gueules

Les e liquides sucrés ( comme vous le souhaitez)

vous laissent de saveurs à la bouche. Tout les e liquides au goût de biscuit ou de desserts font parties de la famille des e liquides fines gueules ( gourmands). Comme e liquides à goût de liquide, on distingue : le macaron, le cupcake, le cookie, le tarte tatin, crème anglaise, le tiramisu, la caramel, beurre salé, beurre de cacahuète, pain d'épices. Les recherches de saveurs vous feront toujours des déserts légers.

Le sudorifique

C'est le top avec les e liquides apéritifs ou sudorifique. Les e liquides à saveur whisky, mojito, pastis, pina colada, gin ont une saveur apéritive à portée de vape. C'est un vrai e liquide. L'utilisation matinale est plus conseillé. C'est l'apéro quand vous décidez de l'utiliser.