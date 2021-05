La place des femmes dans l'industrie cinématographique

Les femmes représentent une grande partie de la main-d'œuvre totale de la production de films et sont responsables de moins d'un quart de la totalité de la masse salariale. La représentation des femmes parmi les artistes indépendants est plus élevée que dans l'ensemble de la population active. En revanche, les femmes sont moins susceptibles d'occuper des postes techniques, qu'ils soient ou non liés à la gestion. Cependant, une avancée s’effectue dans le domaine. Découvrez tout dans cet article.

Les statistiques dans le secteur du cinéma

Une étude réalisée par des professionnels met en évidence l'évolution de la situation des femmes dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel entre 2006 et 2015. Cette étude analyse le nombre de femmes travaillant à différents postes dans le CNC, la production cinématographique et audiovisuelle. Si vous êtes intéressé par les actualités cinématographiques, vous pouvez lire le site.

Les résultats de cette étude sont basés sur diverses sources, données du CNC provenant des autorisations d'investissement dans les films et des recettes des cinémas, ainsi que des données du département des ressources humaines du CNC. En effet, 20 % des films approuvés en 2015 ont été réalisés par des femmes. Le pourcentage de films réalisés par des femmes a augmenté de manière significative au cours de cette période. Entre 2006 et 2015, le nombre de films approuvés réalisés par des femmes a augmenté de 80%, contre une augmentation de 42 % pour les films réalisés par des hommes au cours de la même période.

Les femmes représentent 43,7% des intérimaires de la production cinématographique

Le nombre de femmes employées dans la production de longs métrages d'initiative française a très fortement augmenté au cours des 10 dernières années. Ainsi, entre 2006 et 2014, le nombre de femmes employées dans ce secteur a augmenté de 20 % contre 5% pour les hommes. Ainsi, les femmes représentaient 43% de la main-d'œuvre en 2014, contre 40% dix ans plus tôt. La proportion de femmes parmi les artistes qui travaillent par intermittence est plus élevée que dans l'ensemble.