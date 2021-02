La domotique : Que faut-il savoir?

La domotique est l’ensemble des techniques permettant de contrôler les équipements électroménagers par la technologie. Elle se développe de plus en plus et permet non seulement de gagner un précieux temps, mais également d’améliorer le confort et la gestion de l’énergie. Découvrez dans cet article ce que c’est que la domotique ainsi que ses avantages.

La domotique, qu’est-ce que c’est ?

La domotique est l’union de l’informatique et de la télécommunication au service de votre habitat. Elle est souvent liée au concept de maison intelligente ou connectée. Par l’intermédiaire de votre smartphone ou tablette, vous pouvez effectuer certaines tâches dans votre maison. Par exemple l’ouverture et la fermeture de vos volets, l’allumage du chauffage, l’allumage des lumières ou de la télévision, le contrôle des vidéos de surveillance.

La principale fonction de la domotique consiste à programmer, contrôler, et autonomiser à distance ou surplace tous les appareils de votre domicile. Par divers protocoles de communications (wifi, ondes radio, réseau électrique), les différents appareils et équipements agissent et reçoivent des ordres. Par ailleurs, l’utilisation de cette technologie n’est pas destinée uniquement à la maison. Son champ s’élargit également aux hôtels et lieux publics.

Avantages de la domotique

La domotique regorge de plusieurs avantages. Le premier avantage est son gain de temps et d’efforts. Elle permet la programmation des différentes tâches répétitives de la maison. Vos volets se referment selon vos désirs. Vos lampes s’allument comme vous voulez. L’alarme se déclenche à l’heure de votre choix. De même vos portes s’ouvrent automatiquement.

Outre le gain de temps, la domotique garantit le confort et la sécurité des occupants. Dans les moments de repos et de loisirs, vous bénéficiez d’un confort sans précédent. Vous êtes alerté et protégé en cas d’intrusions et d’incendies.

Si vous aviez des difficultés dans la gestion de l’énergie, la domotique est la solution. Par votre contrôle des appareils de votre maison, vous faites des économies sur votre facture électrique. Néanmoins, la domotique a un coût. Elle n’est pas encore accessible à toutes les bourses, mais ne saurait tarder.