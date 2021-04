Formation IOBSP : que devez-vous savoir sur cette formation ?

Le nombre d’opérations de crédit se faisant par le biais d’un IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et de Services de paiement) ne cesse de croitre. Ceux-ci deviennent de plus en plus populaires. Ils doivent leur compétence à la formation IOBSP qu’ils ont eu à suivre avant l’exercice de leur métier. Continuez la lecture pour avoir plus d’information concernant cette formation.

Quelle est la règlementation sur cette formation IOBSP ?

Si vous envisagez la carrière d’IOBSP, alors rendez-vous sur le site https://www.iobsp-niveau-1.com pour bénéficier d’une bonne formation IOBSP. La mise en place de la loi Lagarde s’accentuant sur la réforme du crédit à la consommation a permis une amélioration de l’encadrement juridique des métiers d’IOBSP. Celle-ci prit effet avec l’officialisation du décret du 26 janvier 2012, qui lui, définit les principales conditions afin d’accéder et d’exercer le métier d’IOBSP.

Selon ce même décret, les IOBSP (toutes catégories confondues) doivent nécessairement justifier leurs compétences professionnelles. De nos jours, conformément à l’article R.519-4 du code monétaire, il est indispensable, voire obligatoire, de suivre une formation afin de se lancer dans l’exercice de ce métier.

Quel est le contenu de la formation ?

Aujourd’hui, l’exercice du métier d’IOBSP est plus ou moins recardé par de nombreuses mesures, non seulement sur le métier lui-même, mais également sur l’aspect de la responsabilité. La formation IOBSP se compose de trois niveaux :