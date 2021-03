Fabrication d'un poulailler : les erreurs à éviter

Vous envisagez d'installer un poulailler et recherchez des informations pertinentes pour rendre cette étape la plus affirmée possible ? Si c'est le cas, ou quelque chose comme ça, ce contenu est super utile et vous fournira des informations précieuses : des erreurs à ne pas faire lors de la construction d'un poulailler ! Continuez à lire et sachez par où commencer et quelles précautions prendre.

Construisez le poulailler à proximité d'environnements avec des prédateurs

Pour empêcher que cela arrive, il existe quelques possibilités. Le plus correct est un poulailler ouvert, où les oiseaux peuvent passer un séjour plus agréable. Cependant, selon la région où le poulailler sera construit, en raison de la menace des prédateurs, ce n'est pas la meilleure option. Si vous souhaitez acheter un poulailler, nous vous recommandons le poulailler en plastique qui est un poulailler design. Ainsi, compte tenu de l'espace, vous pouvez mettre une clôture sur le dessus et laisser les oiseaux libres et en sécurité en dessous. Dans ce scénario, il suffit également de leur réserver un coin pour dormir, sous une protection contre la pluie et le froid. Mais en général, pour protéger le poulailler des animaux domestiques ou d'autres prédateurs naturels, une alternative efficace, pratique et peu coûteuse consiste à utiliser un écran pour entourer complètement le poulailler.

Réalisez le poulailler sans tenir compte du nombre de poules

Il y a une erreur qui peut être facilement évitée. Vous avez juste besoin de savoir combien de poules vous souhaitez élever, afin de pouvoir définir la taille idéale dont le poulailler a besoin, afin que les oiseaux soient correctement hébergés. Pour être plus affirmatif à ce stade, gardez à l'esprit qu'il est recommandé de loger au maximum 4 à 5 poulets adultes par mètre carré (m²). Ceci, dans le cas de la construction d'un poulailler fermé.

Incidence du soleil dans le poulailler

N'ignorez en aucun cas ce facteur. Il suffit de penser que l'incidence exagérée du soleil est désagréable et nocive pour tous les êtres vivants, pour comprendre pourquoi il faut choisir un environnement qui soit agréable aux poulets. En fait, non seulement en été, mais aussi en hiver.