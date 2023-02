En quoi peut être bénéfique l’asile colis pour votre entreprise ?

Pour maximiser leurs performances et mettre leurs publicités entre les mains du consommateur beaucoup d'annonceurs se sont tourné vers l’asile colis. Avec l'essor du e-commerce, il connait un véritable intérêt et permet à l'annonceur de touché la cible au meilleur moment. Voici l’essentiel sur l'asile colis et ses avantages pour une entreprise.

Asile colis : qu’est ce que c'est ?

Encore appelé asilage de colis sur le site, l’asile colis est un système qui consiste à inséré dans le colis à livré, un document publicitaire ou une offre commercial provenant d’une autre société. L'asile colis est donc un catalogue, une brochure, un flyer ou un document qui est insérer dans le colis d'un prospect. C’est une publicité qui permet de cibler un public précis en fonction de leurs habitudes d'achat. De plus, elle est très abordable pour l’annonceur. Il n'est pas rare que le document ou le flyer qui accompagne le colis du client soit accompagné d'un échantillon ou d'un code de réduction. C’est une stratégie simple et efficace qui permet de donner aux consommateurs de passer commande.

Les avantages de l'asile colis pour une entreprise

Le partenaire choisit pour la campagne d'asile colis doit être un prestataire de confiance. Il choisira les bonnes marques partenaires pour vous, après avoir effectué une analyse de vos données et celle de votre potentiel partenaire. Avec ce système, l’entreprise touche directement sa cible dans un moment agréable. En effet, la cible se trouve souvent dans de bonnes dispositions lorsqu’elle reçoit le colis qu'elle attend depuis quelques jours. C’est le moment parfait puisqu’elle ne subit pas de perturbation. Lorsqu’elle est bien mis en place, elle est perçu comme un service par la cible. Étant donné que le taux d’ouverture du colis est de 100%, l’entreprise est assuré de touché sa cible. L’absence de timbre et de frais d’envoi permet de maximiser la rentabilité. La campagne d'asile colis ne demande que très peu de temps et son coût est moindre puisque vous êtes exonéré des frais d’envoi.