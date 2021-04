Critères de sélection d'une centrifugeuse

Alors que les centrifugeuses peuvent techniquement produire jus de fruits verts à feuilles (bien que de manière inefficace), elles ne peuvent certainement pas prendre l'herbe de blé. Et pour pleinement profiter de ces fonctionnalités, il faut sans doute avoir fait un excellent choix lors de l'achat. Cet article s'inscrit dans le sens de vous apporter les i,formations dont vous devez disposer en vue d'un choix optimal à l'avenir.

Facteur de réduction du gaspillage alimentaire

Le plus gros inconvénient des centrifugeuses à mastiquer est presque certainement le prix. (Le modèle de mastication typique vous coûtera plus de 200 €.) Cependant, une autre chose à garder à l'esprit lors de l'examen du prix est le fait qu'un presse-agrumes à mastiquer vous en donnera plus pour votre argent. Extracteur de jus Aicok est particulièrement réputé pour son bon rapport qualité-prix. Si vous utilisez votre presse-agrumes assez souvent, vous récupérerez votre argent au fil du temps.

Recherchez un modèle avec une fonction de sélection de pâte

Si vous avez déjà acheté du jus d'orange au magasin, vous savez probablement qu'il existe de nombreuses préférences différentes en matière de pulpe. Vous pouvez viser à satisfaire les besoins de tout le monde dans votre ménage en sélectionnant un presse-agrumes électrique avec une fonction de sélection de la pulpe. Cette fonction vous permet de choisir la quantité de pulpe qui va dans votre jus, et c'est l'un des avantages de l'utilisation d'un presse-agrumes électrique par rapport à un presse-agrumes manuel.