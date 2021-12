Conseils pour l’achat d’un bon vélo électrique

Pour beaucoup, l'achat d'un vélo électrique est difficile. Le choix est aujourd'hui extrêmement vaste. Presque tous les fabricants de vélos ont un vélo électrique dans leur gamme. Presque toutes les catégories de vélos existent également en version électrique. Il est donc difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi dans cet article, vous pouvez retrouver quelques conseils qui vous aideront dans l’achat d’un vélo électrique adapté pour vous.

Le meilleur vélo électrique n'existe pas

Étant donné que chaque personne a un profil de conduite différent, il n'existe pas de meilleur vélo électrique, mais seulement le vélo électrique le mieux adapté à chaque personne. Rendez-vous sur linstant-interview.com si vous êtes intéressé par les vélos électriques de luxe. Le profil de conduite individuel est un mélange d'habitudes de conduite personnelles (comme par exemple la fréquence de pédalage confortable, l'effort personnel souhaité, la position assise préférée, etc.), de conditions physiques (fréquence de pédalage maximale, capacité physique, éventuelle limitation motrice, etc). En outre, l'usure, l'entretien et le prix sont bien entendu des facteurs limitatifs pour le choix d'un vélo électrique.

Où est-ce que vous voulez pédaler ?

C'est la première question à laquelle il faut répondre soi-même, c'est celle du lieu d'utilisation : où veut-on principalement rouler ? La réponse à cette question ne délimite pas seulement la catégorie de vélo, mais détermine également la classe de vélo électrique dont vous avez besoin. Si vous souhaitez rouler principalement sur des singletrails pendant les loisirs, il est malvenu d'opter pour un vélo électrique ou un S-Pedelec soumis à une obligation d'immatriculation, car ces derniers, en tant que véhicules à moteur, ne peuvent pas emprunter la plupart des chemins de terre et de forêt. En revanche, ceux qui souhaitent parcourir plusieurs kilomètres par jour pour se rendre chez leur employeur en deux-roues peuvent envisager un S-Pedelec.

Quel type de conducteur vous êtes : sportif ou décontracté ?

Une fois que l'on a décidé de l'usage et du lieu d'utilisation, il faut se demander si l'on est plutôt un conducteur sportif ou plutôt un conducteur commode. Cela détermine la position assise. Chaque catégorie de vélo exige sa propre position assise sur le vélo. Les différences de longueur du tube supérieur et de la potence ne sont peut-être que de quelques millimètres, mais elles déterminent si l'on est assis de manière étirée ou droite sur le vélo.