Comprendre la cause et le traitement des cheveux cassés

Chez de nombreuses femmes les problème des cheveux cassés se posent. En plus de la texture crépue et dure (caoutchoutée) et désagréable, ils ont complètement perdu leur éclat. Cependant, résoudre ce problème est simple : il suffit de suivre la routine de maintenance et de faire attention aux signes d'avertissement donnés par le fil.

Rupture capillaire et une chute : Comprenez la différence

Bien que cela semble facile ou simple, ces deux changements dans la routine de vos cheveux peuvent causer beaucoup d'amalgame chez les femmes et éviter le traitement idéal ou parfait du problème. Le bulbe pileux (la boule blanche à la racine) se détache du cuir chevelu, le faisant tomber complètement. Il existe de nombreuses raisons à ce problème, telles que le stress, le manque de nourriture et une condition appelée alopécie areata. Dans ce cas, l'écoulement des cheveux tombés augmente fortement, ce qui entraîne un défaut rond qui apparaît généralement sur la tête. Si tel est votre problème, veuillez consulter un dermatologue ou un expert en trichologie pour un diagnostic et un traitement correct.

Quels traitements seront différents?

Dans les salons de beauté, la technologie la plus moderne peut être utilisée pour réparer les cheveux cassés, nous avons constaté que ces protéines qui peuvent restaurer la kératine. Le manque de cette protéine finira par endommager la structure des cheveux. L'un des traitements les plus courants est celui fixe des soins restaurateurs dans la fibre capillaire et utilise la kératine comme principal ingrédient actif pour favoriser la récupération de l'intérieur et restaurer la qualité et la force des cheveux. Il est également appelé laque pour cheveux, ce qui est très approprié pour une casse sévère. Il restaure la structure du filetage, reconstitue la qualité perdue, puis scelle, assurant ainsi une durée de vie plus longue. Dans le cas le plus simple, une hydratation fréquente a fait toute la différence. Ils peuvent être fabriqués avec des produits capillaires abîmés dans les salons de coiffure ou même à la maison.