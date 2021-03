Comment utiliser l'extincteur au début d'un incendie ?

Beaucoup de gens paniquent simplement parce qu'ils ne savent pas comment agir et ont tendance à fuir la scène. Cependant, il existe plusieurs mesures et moyens pour combattre les flammes sans vous mettre en danger. Parmi elles, il y a l'utilisation appropriée des extincteurs, qui doivent être présents dans les entreprises, les magasins, les bureaux et plusieurs autres établissements.

Restez calme et demandez de l’aide

La première étape, sans aucun doute, est de reconnaître la situation et de rester calme (aussi difficile que cela puisse être). Indépendamment de la situation et du lieu de l'incendie, il est essentiel d'appeler les pompiers. Ce sont les seuls professionnels formés et qualifiés pour faire face à la situation, en plus d'être formés pour éloigner les victimes (le cas échéant). Composez le 18 ou 112 et contactez le personnel du service d'incendie en fournissant correctement l'adresse de l'incident.

Localiser les extincteurs localiser les sorties de secours

Après avoir appelé à l'aide (ou délégué cette fonction à quelqu'un d'autre), vous pouvez chercher un extincteur, du moment qu'il ne met pas votre sécurité en danger. S'il se trouve dans un endroit accessible, vous pouvez l'utiliser. Mais avant de commencer à utiliser l'extincteur, il est essentiel que vous trouviez une prise au cas où vous auriez besoin de vous échapper. Gardez le dos à une porte pour ne pas vous perdre si vous devez partir rapidement.

Gardez une certaine distance des flammes et retirez la goupille de sécurité de l'extincteur

En fait, la plupart des extincteurs permettent à l'individu de se trouver à 2 à 4 mètres exactement pour assurer sa sécurité. Alors, trouvez une distance de sécurité pour vous positionner. Ils ont tous « sceau » de sécurité, qui doit être enlevé avant usage.

Positionnez la buse de l'extincteur et sachez quand vous arrêter

L'extrémité du tuyau de l'extincteur doit être dirigée vers la base du feu. Avec cela, rapprochez simplement les deux leviers et le liquide sortira. Vous pouvez effectuer des mouvements horizontaux sur la base du feu (c'est-à-dire d'un côté à l'autre), jusqu'à ce que l'extincteur soit vide. Les extincteurs sont réservés uniquement aux situations de petites flammes, qui peuvent être contrôlées avec la charge présente dans l'équipement.