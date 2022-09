Comment suivre efficacement l'actualité santé en ligne ?

Nous prenons de plus en plus le contrôle de notre santé. Et pour répondre à nos besoins d'information, nous nous tournons de plus en plus vers les nouvelles technologies. Cependant, des sources d’information fiables peuvent parfois être trouvées parmi celles qui n'ont pas de fondement scientifique établi et peuvent même contenir de fausses informations. Comment démêler les infos des « intox » ? Comment trouver les réponses fiables à nos questions en matière de santé ?

L'importance de s'informer

L’information est essentielle, car elle permet de s'informer sur les événements qui se déroulent chez soi et dans le monde, de les comprendre et d’alerter le public en cas de danger. De plus, cela permet de se faire sa propre opinion et de prendre des décisions. En effet, il est possible de localiser des informations fiables sur des problèmes, des sujets liés à la santé et des conseils de prévention. Une source d'information digne de confiance clarifie son objectif et sa mission et offre des informations à jour, étayées par des données scientifiques fiables et approuvées par des organisations et des experts réputés. Rien ne vaut un exemple concret alors, visitez ici pour voir de quoi il s'agit.

Astuces pour trouver la bonne information

Évitez les forums et les "tchats" où chacun assume brièvement le rôle de médecin sans avoir au préalable l’éducation et la formation nécessaires, afin de ne pas vous faire peur à cause d’informations inexactes ou non vérifiées. Rien ne peut remplacer l’avis de votre médecin lors d'une consultation ou d'une consultation téléphonique en cas de doute sur d’éventuels symptômes. Et si vous recherchez des informations sur des sujets vraiment spécifiques (maladies chroniques, accès aux soins, droits liés à la santé, handicap…), nous pouvons vous diriger vers un certain nombre de sites Web fiables et complets.