Comment ouvrir un compte Facebook ?

Vous souhaitez avoir un compte Facebook parce que, vous avez certainement entendu parler de cela. Tout autour de vous, les gens parlent de Facebook et cela vous plait. Sachez que vous pouvez aussi en avoir, pour se mettre au même diapason avec votre entourage e ou votre cercle d’amis. Comment apprendre à créer un compte Facebook ? La réponse, dans cet article.

Vous devez apprendre à créer un compte Facebook

Peut-être que vous n’aviez pas l’information, mais sachez que dès à présent que Facebook est un réseau social très important et populaire. C’est tellement très important d’avoir un compte Facebook et si vous ne l’aviez pas, veuillez voir ici pour savoir comment en créer un. Il faut retenir qu’avoir un compte Facebook offre plusieurs atouts et permet de faire plein de choses, mais il n’est pas obligatoire. Si vous ne jugez pas utile d’avoir un compte Facebook, tant mieux et personne ne vous dira quoi que ce soit.

L’ouverture d’un compte Face est très simple. Il faut tout simplement vous rendre sur Google et e taper dans la barre de tâche le mot « Facebook ». Vous serez dirigé vers le site officiel de Facebook. Une fois sur la page d’accueil, vous allez cliquer sur « inscription ». Ensuite vous allez remplir convenablement cette fenêtre avec vos coordonnées et informations confidentielles. Vous devez fournir un pseudonyme ou votre propre nom et choisir un mot de passe pour avoir accès à votre compte Facebook. Ces dernières informations ne doivent être jamais divulguées out partagées avec une tierce personne.

Pourquoi créer un compte Facebook ?

Avec un compte, il est possible de faire plusieurs choses. D’abord, un compte Facebook est un moyen simple et rapide de communiquer avec ses amis, ses proches et ses collègues à tout moment. Quand bien même ses personnes se trouvent très loin de vous, la messagerie instantanée de Facebook vous rapproche d’eux. Un compte Facebook sert à faire le business, à faire du marketing et autres.