Comment obtenir un visa pour les USA ?

Les Etats-Unis d’Amérique font partir des pays les plus prisés par les voyageurs de tout horizon. Qu’il s’agisse de tourisme, de voyage d’affaire ou d’immigration, bon nombre de ressortissants n’ont Dieu que pour ces états. Cependant, il n’est pas aisé d’avoir l’autorisation de voyage ou de visa pour les USA. Plusieurs démarches administratives sont mises en place afin d’espérer décrocher une autorisation. Zoom sur comment voyager aux USA.

Quelle formalité à remplir pour l’obtention du visa ?

Dans le cadre du programme d’exemption de Visa, un certain nombre de ressortissants européens disposent d’une facilité à se rendre dans le pays de l’oncle Sam. Ce programme est une alternative pour Visas Etats-Unis. Pour ce faire, il suffit de commencer par demander une autorisation d’ESTA pour voyage. L’ESTA représente un système électronique d’autorisation de voyage que tout ressortissant européen doit avoir l’approbation. Ensuite, il faudrait effectuer la réservation une heure avant le premier voyage de votre itinéraire. Cela consiste à remplir l’API. Puis, vous devez disposer d’un passeport individuel valide et un billet de retour de 90 jours en règle. Pour finir, il faudrait remplir un formulaire de déclaration douanière CBP le jour de votre départ à l’aéroport.

Le fonctionnement d’ESTA USA

L’ESTA dispose d’un web auquel vous pouvez accéder afin de répondre à quelques questionnaires. Le but serait d’obtenir une autorisation du programme d’exemption de visa en tant que citoyen européen. Ainsi, le passager est appelé à s’inscrire 72h avant son départ sur le site. Quelques questions vous sont posées et dans les heures qui suivent, vous recevez votre autorisation. Il est recommandé de bien répondre au formulaire afin de s’assurer d’avoir l’autorisation ESTA. En effet, s’il advenait que l’autorisation ne soit pas accordée, il vous est demandé d’obtenir un Visa. Il importe donc de savoir qu’en étant un citoyen européen, vous avez la possibilité de voyager vers les usa sans forcément un Visa, mais ayant une autorisation ESTA. Toutefois, tout ressortissant non européen est contraint de détenir un Visa pour USA avant d’envisager séjourner dans ce pays.