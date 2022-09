Comment obtenir un crédit immobilier à faible taux ?

Avec la hausse des taux d'intérêt, obtenir le meilleur taux hypothécaire possible est plus important que jamais. Votre taux hypothécaire influence à la fois votre paiement mensuel et le montant global que vous paierez pendant la durée de votre prêt. Le taux d'intérêt de votre prêt dépend de nombreux facteurs. Notamment votre mise de fonds, votre pointage de crédit, la valeur de la maison que vous achetez, la durée de votre prêt. Nous décomposons ce que vous devez savoir pour obtenir le taux le plus bas.

Améliorer votre pointage de crédit

Une cote de crédit est toujours un facteur important dans la détermination du risque. Un prêteur va utiliser le score comme référence pour décider de la capacité d'une personne à rembourser la dette. Plus le score est élevé, plus la probabilité que l'emprunteur ne fasse pas défaut est élevée. Les meilleurs taux hypothécaires sont accordés aux emprunteurs ayant les cotes de crédit les plus élevées, généralement 740 ou plus. En général, plus le prêteur est convaincu de votre capacité à rembourser à temps, plus le taux d'intérêt qu'il vous proposera sera bas. Pour améliorer votre score, payez vos factures à temps et remboursez ou éliminez ces soldes de carte de crédit.

Économiser pour un acompte

Déposer plus d'argent peut vous aider à obtenir un taux hypothécaire plus bas, en particulier si vous disposez de suffisamment de liquidités pour financer un acompte de 20 %. Bien sûr, les prêteurs acceptent des acomptes inférieurs, mais moins de 20 % signifie généralement que vous devrez payer une assurance hypothécaire privée. Plus tôt vous pourrez rembourser votre hypothèque à moins de 80 % de la valeur totale de votre maison, plus vite vous pourrez vous débarrasser de l'assurance hypothécaire, ce qui réduira votre facture mensuelle.