Comment nettoyer efficacement sa moto ?

Pour pouvoir profiter de sa moto assez longtemps, il est évident qu’il faut en prendre soin. Cela ne concerne pas uniquement les visites techniques, mais également le nettoyage de son engin. Cependant, nettoyer sa moto efficacement demande un soin particulier. Voici comment s’y prendre.

Les outils nécessaires et les étapes à suivre

Beaucoup de propriétaires de moto préfèrent confier leur engin à un lavage. Ce qui est parfois un risque, puisque ces stations ne prennent pas toujours les précautions nécessaires. La bonne nouvelle est qu’on n’a pas forcément besoin d’une station de lavage moto si on dispose de certains produits. Il faut juste une brosse, un chiffon, un spray pour le nettoyage et un autre pour les chaînes. Un nettoyant pour jante est aussi à préparer. L’autre information est que le chiffon doit être en microfibre ou en peau de chamois.

Le nettoyage doit commencer par un rinçage, pour enlever la poussière et la saleté. Ensuite, les sprays nettoyants serviront pour les jantes et les chaînes. Quant au chiffon, il sera utilisé pour la carrosserie. Pour finir, on nettoie le moteur et le bas de la moto, y compris les différents coins de l’échappement. Attention néanmoins aux rayures.

Les précautions à prendre pour éviter les traces de nettoyage

Le nettoyage à sec d’une moto peut se faire sans laisser de traces apparentes. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser une brosse et une éponge imbibées d’eau pour le nettoyage. Lors du rinçage, le jet d'eau doit être froid pour éliminer les crasses subtiles incrustées sur la moto. À priori, il faut parcourir les recoins de l’engin afin de parfaire son entretien. Après un laps de temps, les traces de produits d’entretiens seront inexistantes sur la moto.

La moto doit également être séchée pendant un certain temps pour éviter les traces. Il est possible d’utiliser un chiffon doux pour un nettoyage à sec pour ne pas agresser la carrosserie. Une peau de chamois peut aussi être utilisée pour une telle opération. Toutefois, on doit l’humidifier avant son utilisation. Le nettoyage régulier d’une moto après une balade est un excellent moyen de la protéger contre les saletés.

Le nettoyage de sa moto est une succession d’étapes. Il faut s’appliquer et nettoyer judicieusement sa moto pour obtenir le résultat escompté. L’utilisation d’une brosse ou d’une peau de chamois est idéale pour éviter toutes traces de nettoyage.