Comment déboucher naturellement les canalisations ?

Toutefois, nous nous retrouvions dans des situations de canalisations bouchées. Pas de panique. Il existe une panoplie de méthode pour déboucher naturellement les canalisations de votre maison. Comment déboucher efficacement les canalisations de votre maison. Retrouvez sur cette page une sélection de méthodes pour bien déboucher votre canalisation. Découvrez dans cet article une liste d’astuces pour déboucher naturellement vos canalisations.

Canalisations bouchées : Qu’est-ce qui en est la cause ?

La plupart du temps, vous êtes victime des bouchons organiques à base d'amas de cheveux, de matières grasses ou de reste d'aliments, de poils. Ces derniers se retrouvent coincés dans les tuyaux tout en bloquant l'écoulement des eaux. Dans d'autres cas, il est question d'un bouchon matériel, composé d'éléments insolubles et peut-être durs qui bouchent vos canalisations. Ainsi, la règle d'or pour éviter d'avoir à déboucher votre canalisation est de l'empêcher de se boucher.

Comment déboucher votre canalisation naturellement ?

Désormais, il est possible de déboucher votre canalisation sans utiliser des produits chimique. Vous pouvez utiliser les produits naturels comme l’eau bouillante ou le bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. En effet, vous pouvez verser 200 grammes de bicarbonate de soude, 200 grammes de gros sel et 20 cl de vinaigre blanc dans votre canalisation bouchée. Au bout 30 minutes, versez de l’eau bouillante. Vous avez ainsi une canalisation dégagée. Vous pouvez faire appels aux spécialistes de la plomberie pour déboucher vos canalisations.

Vous pouvez donc faire usage d’une ventouse placée sur l’ouverture de votre canalisation hermétique. Ensuite, une pression répétitive conduit à l’écoulement de l’eau. Cette astuce se trouve très simple et très efficace. Ils peuvent aussi nettoyer le siphon en plaçant un seau dessous afin de récupérer les éventuels déchets ou les eaux. Une fois dévissé, enlevez les déchets qui s’y trouvent tout en grattant avec une brosse, un cintre ou un écouvillon avant de passer au nettoyage à l’aide de l’eau savonneuse.