Comment connecter les montres intelligentes à un smartphone?

De nos jours, les montres intelligentes sont progressivement entrées dans l'usage quotidien et dans l'imagination de nombreuses personnes . Il ne suffira peut-être pas d'installer simplement les applications sur votre appareil vu qu'il est souvent nécessaire de connecter la montres connectées à votre smartphone pour gérer ses fonctions grâce à la commodité du téléphone.

Comment connecter Smartwatch à un smartphone en deux étapes ?

La connexion des deux appareils est une opération très simple. Rendez-vous ici pour découvrir comment connecter des montres intelligentes à un smartphone.

Étapes 1 : Téléchargez l'application Wear OS sur votre smartphone. Ensuite, activez Bluetooth sur votre téléphone et allumez la montre connectée, en activant également Bluetooth ici. Ouvrez Wear OS et appuyez sur «Configurer». Ainsi, le nom de la montres connectées devrait apparaître. Sélectionnez la montre connectée sur Wear OS et appuyez sur «Associer» En sélectionnant le nom de votre montre intelligente sur Wear OS, un code d'identification apparaîtra sur les deux écrans puis vous pouvez cocher la case et confirmer en appuyant sur «Appairer».

Étape 2 : Mettre fin à l'appairage avec le transfert de compte. À ce stade, une demande de confirmation apparaîtra sur le téléphone pour transférer le compte sur votre montre connectée. De là, les notifications, e-mails et alertes d'appel puissent arriver directement sur la montre plutôt que sur le smartphone.

L’utilité de la connexion de smartwatch au Smartphones

Toutes les montres connectées n'ont pas besoin d'être connectées au smartphone. Certaines fonctionnent très bien par elles-mêmes, d'autres ont la possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi et peuvent même héberger une carte Sim. Cependant, dans ce cas et dans bien d'autres, connecter votre montre intelligente à votre smartphone est utile, d'autant plus qu'elle vous permettra de configurer le réseau Wi-Fi pour la smartwatch et également d'installer des applications.