Avoir un enfant est l’une des meilleures choses qui puisse arriver à un parent. Mais cela demande aussi une certaine préparation. Les bébés ont besoin de bien dormir et de se reposer. Le choix du lit est donc un élément très essentiel pour la qualité du sommeil de votre bébé. Comment choisir un lit pour son bébé ? Cet article vous aide à trouver la réponse.

Le lit à barreaux

Le lit à barreaux est le modèle le plus courant pour les bébés à partir de 8 mois. Vous pouvez apprendre ceci ici maintenant. De nombreux parents décident d'avoir un lit à barreaux dès la naissance de leur bébé. Selon le modèle, le sommier à lattes peut accueillir deux tailles de matelas. Un matelas 60 x 120 cm pour la version classique et un matelas 70 x 140 cm (nouvelle norme européenne) pour un lit qui grandit avec votre enfant. Pièce maîtresse de la chambre de bébé, le lit donne un certain plus à votre intérieur. Par conséquent, pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous que le lit que vous choisissez corresponde parfaitement au style de la chambre de votre enfant.

Les lits nomades

Dans le domaine de la puériculture, le terme « lit nomade » regroupe les nacelles, les réducteurs de lit, les lits d'appoint, les bacs à poussette, ou les lits parapluie qui emmènent votre bébé partout. Vous êtes du genre à bouger tous les week-ends, vous devriez certainement envisager cet achat, mais ne vous précipitez pas. Une nacelle de poussette peut suffire les premiers mois.

Les berceaux et cododo

Certes, les berceaux et le cododo accompagnent généralement les bébés jusqu'à 6 mois, ils ne sont donc pas destinés à un usage permanent. Mais beaucoup de parents donnent ce conseil : Ne vous précipitez pas sur la liste de naissance. L'achat d'un berceau est un investissement. Une fois que le bébé est né, le récupérer n'est peut-être pas une priorité.