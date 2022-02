Comment choisir son gazon synthétique ?

Le gazon synthétique est un élément important dans le monde du sport et aussi dans le monde de la décoration. C’est un outil idéal qui vous offre l’occasion de profiter d’une verdure naturelle en toute saison. Toutefois, il est capital de bien choisir son gazon synthétique. Ce choix doit se faire en fonction de quelques critères essentiels. Nous vous invitons à lire cet article pour découvrir des astuces efficaces.

Tenir compte de la hauteur du gazon

Le premier critère que vous devez prendre en compte pour choisir votre gazon synthétique est la hauteur. En effet, les éléments qui caractérisent un gazon synthétique sont multiples. D’après ce que nous pouvons lire sur ce site internet, la hauteur de la fibre est la première caractéristique que vous devez considérer. La hauteur de celui-ci doit être choisie en fonction de ce que vous voulez faire avec votre gazon synthétique. Entre un gazon synthétique de hauteur qui varie entre 6 et 40 mm, vous devez parvenir à choisir le gazon parfait qui répond à vos besoins et à vos attentes.

Tenir compte du poids du gazon synthétique

Le second élément que vous devez prendre en compte est le poids. En effet, lorsque votre gazon synthétique est plus dense, il est fort probable que son poids augmente. Pour ce faire, il est conseillé de choisir un gazon synthétique dont le poids est en dessous de la moyenne. Il faut noter que le poids de votre gazon ainsi que la densité de celui-ci déterminent le niveau de confort et surtout la qualité de votre gazon.

Tenir compte de la perméabilité du gazon

Eh oui, il est important que vous optiez pour un gazon synthétique capable de bien gérer l’eau. En effet, lorsque vous allez poser votre gazon synthétique, vous devez avoir la garantie de pouvoir l’utiliser à tout moment, quelle que soit la saison. Il faut alors que vous optiez pour un gazon qui est capable d’absorber l’eau afin de vous permettre de circuler librement sur votre gazon synthétique.