Comment choisir son assurance professionnelle ?

Souscrire à une assurance professionnelle est la première chose que doit faire tout entrepreneur après la création de son entreprise. Cependant, il n'est pas toujours évident de trouver un contrat d'assurance professionnelle qui répond aux besoins de l'entreprise. Le choix doit donc se baser sur certains critères essentiels dont la nature des activités. Découvrez dans la suite de cet article, comment bien choisir son assurance professionnelle.

Notion d'assurance professionnelle

L'assurance professionnelle est un contrat signé entre une compagnie d'assurance et l'assuré. Elle couvre et protège l'ensemble des biens et des responsabilités de l'assuré. La Responsabilité Civile et Professionnelle est la première assurance à souscrire lorsqu'on est professionnel. Cette assurance vous couvre financièrement quant aux sinistres qui peuvent survenir lors de la réalisation de votre activité et causer des dommages à vous ou à autrui. Une assurance professionnelle peut couvrir la perte de vos biens ou de vos informations, les manquements contractuels, les fautes professionnels, les atteintes aux droits etc… La Responsabilité Civile et Professionnelle n'est pas le type de contrat d'assurance professionnelle. Il en existe plein d'autres.

Critères pour choisir son assurance professionnelle

C'est la qualité du contrat d'assurance qui assure la sécurité de votre couverture. Avant de conclure votre contrat, veillez à la réunion de quelques éléments. Choisissez une compagnie d'assurance fiable et reconnue. Elle doit être spécialisée dans le secteur dans lequel vous exercez. Après vous être renseigné sur la réputation de la compagnie, prenez connaissance des garanties et des franchises proposées. Faites attention aux moindres détails qui figurent dans le contrat d'assurance professionnelle. Vérifiez que les garanties proposées sont compatibles à vos besoins ainsi que les plafonds des franchises et de la couverture imposés par votre assureur. Prêtez également attention aux activités couvertes. Toutes les activités de votre entreprise doivent figurer dans ces activités. Vérifiez aussi que l'assurance couvre vos activités même à l'extérieur du siège social de l'entreprise. Généralement, les assurances professionnelles couvrent plusieurs sinistres. Pour bien choisir son assurance professionnelle, il est donc important de veiller à la réunion de ces éléments cités.